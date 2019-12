La Principessa Beatrice annulla il party di fidanzamento Il Palazzo in allarme

dilei

(Di lunedì 9 dicembre 2019)di Yorkla festa die continua a subire lo scandalo che ha travolto suo padre, il Principe Andrea, a causa del quale il suo matrimonio con Edoardo Mapelli Mozzi si sta trasformando in un incubo. Oltre a dover rinunciare a un royal wedding degno di questo nome, come solo l’anno scorso ha avuto sua sorella Eugenia,ha deciso di rinunciare dunque aldiche si doveva tenere il prossimo 18 dicembre al Chiltern Firehouse. Il motivo? È presto detto, teme la presenza massiccia dei paparazzi accorsi a fotografare Andrea e non perché è il padre della sposa, che probabilmente non l’accompagnerà all’altare, ma per le sue relazioni clandestine. Il comportamento del Principe ha gettato una vera e propria macchia sulla Famiglia Reale e la Regina Elisabetta, a 93 anni, è troppo stanca per affrontare uno scandalo di queste ...

