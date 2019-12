Doping | Russia bandita per 4 anni da Olimpiadi | Mondiali e tutte le competizioni sportive

fanpage

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Un provvedimento senza precedenti, una stangata pesantissima. Laè stataper quattrodale principaliinternazionali. Il motivo? La manipolazione e falsificazione dei dati di laboratorio sui test anti-consegnati agli investigatori, nell'ambito delle indagini del Comitato di controllo della conformità (Crc) dell'agenzia antimondiale (Wada). La bandiera e l'inno dellanon saranno dunque ammessi in occasione di eventi come ledi Tokyo 2020 e la Coppa del Mondo di calcio del 2022 in Qatar.

