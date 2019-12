Cristiano Ronaldo prima e dopo la chirurgia | la lista di tutti i ritocchini FOTO

velvetgossip

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Star e, che passione! Se fino a qualche anno fa aleggiava un alone di mistero attorno ai famosidei vip, adesso l’argomento è sempre più sdoganato. Sembra davvero che tra le file delle celebrities il ricorso allaestetica sia inevitabile… E gli uomini non fanno eccezione. Lo sa bene, considerato uno degli uomini più sexy del mondo. E se è vero che ‘chi bello vuol apparire, un po’ deve soffrire’,si è dato un gran da fare per raggiungere i risultati estetici che l’hanno reso un acclamato sex symbol.e i ‘’ Nato in Portogallo nel 1985,è considerato uno dei migliori calciatori dii tempi, figura al secondo posto della graduatoria dei migliori marcatori delle nazionali di calcio internazionali. Attualmente attaccante nella ...

tancredipalmeri : Domanda fattami da giornalista portoghese: “Ma perché in Italia non dicono mai quando Cristiano Ronaldo gioca male?” ... - forumJuventus : Dopo il terremoto in Albania, due bambini di un ospedale hanno detto al Primo Ministro Edi Rama che il loro sogno e… - Israel_katz : Bonus per la mia visita in ????: con @Cristiano, @gianluigibuffon e tutte le ? della @Juventusfc. Mi ha regalato la b… -