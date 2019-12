Terremoto | paura in tutt’Italia | Catania | Napoli | Verona e L’Aquila | boom di scosse in

meteoweb.eu

(Di domenica 8 dicembre 2019) Dopo la forte scossa di(magnitudo 6.2) che lo scorso 26 Novembre ha colpito l’Albania costiera, a Durazzo, provocando 51 morti, in Italia si sono verificate una serie di sciami sismici a distanza di poche ore, in molti casi condistintamente avvertite dalla popolazione che adesso ha comprensibilmente, alla luce delle condizioni delle costruzioni che nel nostro Paese si sono già dimostrate in molti casi non all’altezza delleche si possono verificare in qualsiasi momento nel nostro territorio. Il 3 dicembre abbiamo avuto undi magnitudo 2.8 sull’Etna, che da quel momento ha intensificato la propria attività stromboliana con esplosioni e fontane di lava dai crateri sommitali. Nei giorni scorsi, nel giro di poche ore, c’è stata prima la scossa di magnitudo 2.8 die Pozzuoli, provocata dal bradisismo dei Campi ...

MediasetTgcom24 : Terremoto, torna la paura a L'Aquila: scossa di magnitudo 3.7 #terremoto - Corriere : Terremoto, paura all’Aquila per due scosse: magnitudo 3.7 e 3.4 - BlogNews_it : Forte scossa di terremoto a L’Aquila, magnitudo 3.7. Poi una seconda scossa: paura ma nessun danno -