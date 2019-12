Salto con gli sci | Coppa del Mondo Nizhny Tagil 2019 | Stefan Kraft la spunta in una gara

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) La secondadel weekend andata in scena sul trampolino HS134 di(Russia) si è conclusa con la significativa vittoria di, al primo successo stagionale dopo aver reso al di sotto delle aspettative nelle prime uscite delladel-2020 dicon gli sci. L’austriaco classe 1993 si è imposto al termine di una competizione molto divertente e a tratti davvero spettacolare condizionata però da un vento molto variabile che ha fatto sicuramente la differenza (in positivo e in negativo) specialmente per alcuni atleti. Per il talentuoso nativo di Schwarzach im Pongau si tratta del diciassettesimo trionfo nel circuito maggiore e del primo sigillo in assoluto adopo aver raccolto in passato due terzi posti come miglior risultato. Nonostante condizioni meteo abbastanza favorevoli in entrambe le manche disputate,si è meritato la ...

emilybouchart : RT @zaacharysmith: Sempre sarai Nella tasca destra in alto In un passo stanco, dentro un salto in alto Che mette i brividi Per sempre sarai… - SovranistaMarco : @matteosalvinimi Certo che se la Lega attua metamorfosi gattopardiane, come in Campania con commissariamento aggiun… - LindaSimoni3 : Il salto della sardina : ' Senza leader, senza simboli, solo il nome di un pesce. Sono andato in piazza con loro. E… -