LIVE Sci alpino | Gigante Beaver Creek 2019 in DIRETTA | lotta Pinturault-Kristoffersen

(Di domenica 8 dicembre 2019) Buongiorno e benvenuti alla diretta live del gigante di Beaver Creek, Colorado (Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci. Dalle ore 17.45 italiane andrà in scena la prima manche della gara odierna che, quindi, andrà a concludere il lungo weekend di gare sulla pista denominata Birds of Prey. Cala il sipario, dunque, sulla trasferta in Nord America del Circo Bianco, che nella prossima settimana sarà impegnato in Val d'Isere per ...

