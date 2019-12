Juventus Women | Bonansea | «Inter Roma? Sarà una bella gara Lazio? Può lottare per lo

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019), le parole dell’attaccante bianconera Barbarasulla sfida trae non solo L’attaccante dellaBarbara, ospite degli studi di Sky Sport, ha commentato il match in programma alle 12:30 trae non solo. Ecco le sue parole. «una, sono due squadre ottime. L’non sta facendo vedere quello di cui è capace veramente magari oggi è la giornata buona così ci allontana laancora un po’». SERIE A – «Bello vedere un campionato più avvincente. Laè una buona squadra, se tiene a lungo potrebbe iscriversi alle pretendenti per lo scudetto. Vedo poi un grandissimo Cagliari e Atalanta». Leggi su Calcionews24.com

