Infortunio De Silvestri | tegola per il Torino | problema al ginocchio per il terzino

calcioweb.eu

(Di domenica 8 dicembre 2019)De– Si sta giocando-Fiorentina, gara valevole per la quindicesima giornata di Serie A. Punteggio fermo sullo 0-0 dopo venti minuti di gioco. Problemi per i granata con Deche ha dovuto abbandonare il campo al 12′ per unalsinistro. Immagini preoccupanti quelle deldel, uscito sorretto dallo staff medico. La dinamica dell’è altrettanto preoccupante visto che non ci sono stati contatti, ma sembra che ilsinistro sia andato in pressione. Seguiranno aggiornamenti per un calciatore già martoriato parecchie volte dagli infortuni in carriera. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articoloDeper ilalper il...

FantaMasterApp : 'Torino, tegola De Silvestri: cambio forzato entra Ola Aina. Si teme un lungo stop!' - FiorentinaUno : FOCUS LIVE, L’ex viola De Silvestri abbandona la gara per infortunio… dentro Ola Aina -