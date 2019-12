A 18 anni ero davvero ignorante Poi ho cercato di imparare Il mio mito? Roberto

huffingtonpost

(Di domenica 8 dicembre 2019) “La cosa che dico sempre ai giovani è che io non sono un esempio da seguire: mi sono trovato a diciottoche ero veramente. Però penso di aver reagito bene alla mia ignoranza, cercando di, di studiare, di guardare film. Molti ragazzi, quando vengono in libreria alle presentazioni mi dicono “Io scrivo”, e la prima domanda che faccio loro è: “Ma leggi?”. Perché è fondamentale. Io ogni giorno leggo articoli, cerco di scoprire canzoni nuove, di parlare. La cosa che ho imparato da quando scrivo è che senza gli altri noi non saremmo chi siamo, e oggi internet ci viene in aiuto enormemente in questo. Internet accorcia le distanze, sia geografiche che culturali”.A parlare è Antonio Dikele Distefano, scrittore ventisettenne, nato a Busto Arsizio da genitori angolani. Antonio è ...

