Pattinaggio di figura | Finali Grand Prix Torino 2019 | Kazakova-Reviya conquistano il

(Di sabato 7 dicembre 2019) Colpo di scena. I georgiani Maria-Georgysi sono imposti nella danza sul ghiaccio Junior alle-2020 didi, quest’anno in scena presso il PalaVela di. I danzatori, russi di origine, hanno condotto la gara al comando in entrambi i programmi dando vita a una battaglia sul filo dei centesimi con i decisamente più quotati statunitensi Avonley Nguyen-Vadym Kolesnik che, tradendo il pronostico, si sono piazzati al secondo posto per soli quattordici centesimi di distacco. L’ago della bilancia è stata la leggera superiorità tecnica sfoggiata dai georgiani, i quali nel segmento più lungo hanno raccolto 106.14 (56.51, 49.63) per 174.90 contro i 106.02 (56.13, 49.89) per 174.74 degli americani. A distanza siderale hanno occupato il gradino più basso del podio i russi Elizaveta Shaneva-Devid Naryzhnyy che, con 98.01 (50.95, ...

