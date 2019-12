Nuoto | Europei 2019 Glasgow Ilaria Bianchi e l’argento dell’esperienza Una certezza che

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Come a Copenhagen, a metà tra la follia e una grande consapevolezza dei propri mezzi.si conferma seconda in Europa in vasca corta sulla distanza per lei inusuale dei 200 farfalla e ancora una volta con una gara coraggiosa. Non ha altro modo per sbaragliare la concorrenza e salire sul podio,su questa distanza se non partire forte e finire meglio che si può e come due anni fa indovina la gara perfetta, reggendo un ritmo indiavolato per 175 metri e dominando l’attacco di panico di quando Katinka Hosszu (esattamente come Hentke) la supera e le rivali si avvicinano. Una vittoriaperchési guarda attorno e scopre di essere la meno giovane (notare la finezza) del lotto dall’alto dei suoi 29 anni, anche se la bella Szuszana Jakabos qualche mese in più di lei lo ha e si vede quando tenta di organizzare invano la rincorsa finale che ...

virginiaraggi : Un altro oro per la nostra #SimonaQuadarella, prima in vasca corta negli 800 stile agli Europei di Nuoto a #Glasgow… - RaiNews : Simona Quadarella medaglia d'oro negli 800 stile libero agli Europei di nuoto - SkySport : ? #UltimOra #Nuoto ?? ??#Europei vasca corta ?? #Quadarella oro negli 800 sl ???? L'azzurra precede la #Kesely e la c… -