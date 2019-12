De Luca al ‘San Pio’ | Mastella | “Questo ospedale ridà speranze ai cittadini”

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Deè sempre attento alla sanità. Ci ha dato un grande impulso e ci ha lasciati liberi di procedere. Già diversi i risultati ottenuti fin ora. L’obiettivo è rilanciare il Rummo, ma c’è ancora tanto da lavorare”. Queste le parole del direttore generale del ‘San Pio’ di Benevento, Mario Ferrante, in occasione dell’inaugurazione delle ‘novità’ dell’azienda ospedaliera alla presenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De. “Miglioreremo anche le liste d’attesa – ha detto Ferrante – perché il cittadino non può aspettare. Al via, inoltre, concorsi per nuove assunzioni per anestesisti, chirurghi, ortopedici e dirigenti. Dalla Regione arriveranno 5 milioni per le attrezzature e 20 per edilizia e medicina nucleare”. Tour, questa ...

