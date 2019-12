Cambio look drastico | la cantante rasa tutti i capelli E la foto fa il ‘botto’ su

caffeinamagazine

(Di sabato 7 dicembre 2019) In questo periodo sono numerose le star che hanno deciso di cambiare. Una rinfrescata all’immagine ci sta sempre bene e, a maggior ragione con l’avvicinarsi delle feste, una visita dal parrucchiere di fiducia accomuna molte, anche donne che con lo spettacolo non c’entrano niente. Ma tornando alle celebrities, l’ultima in ordine di tempo ad aver dato una svolta al proprio aspetto lo ha fatto in modo davvero. Lasi èta iquasi zero tornando così al suo colore naturale, il biondo cenere. Quando si dice dare un taglio netto, insomma… Ovviamente, ma non ci sarebbe neanche bisogno di specificarlo, la popstar ha poi mostrato il risultato sul suo affollatissimo profilo Instagram, dove si è lasciata immortalare con la testa rapata e le ciocche tagliate tra le mani. (Continua dopo la) Stiamo parlando di Pink, lastatunitense che, in effetti, nel ...

