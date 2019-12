oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Si è da poco concluso ildi qualificazione della prova dideldicon gli sci a, in Russia, e non sono poche le sorprese provocate da un vento in certa misura ballerino. Al comando si posiziona una coppia norvegese, quella formata da Johann Andre Forfang e Daniel Andre Tande. Forfang, che con il trampolino HS134 della città a 150 km da Ekaterinburg ha un particolare feeling, chiude saltando fino a 130 metri per 127.3 punti, nettamente davanti a Tande (131 metri e 121.1 punti). Stessa misura, ma punteggio di 119.4, per l’austriaco Daniel Huber, mentre sono quarto e quinto i tedeschi Karl Geiger (130 metri, 118.6 punti) e Pius Paschke, quest’ultimo decisamente non scontato (126 metri, 117.6 punti). Sesto l’austriaco Philipp Aschenwald a 124.5 metri e 116.6 punti, davanti al russo Evgeniy Klimov (più lungo della tornata, a 132 ...

OA_Sport : Salto con gli sci, Coppa del Mondo Nizhny Tagil 2019: nelle qualificazioni comandano Forfang e Tande. Fuori Insam e… - sportface2016 : #NizhnyTagil | Norvegia sugli scudi con Forfang e Tande. Fuori Alex #Insam - Devabole : RT @Saverio___: Più che un dietrofront è un triplo salto carpiato con doppio avvitamento #nutella (p.s. complimenti a chi scrive il copione… -