Orlando risponde a Renzi | “Siamo tutti pronti per il voto” E sulla manovra | “Sugar e

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Plastic e sugar tax? “Non credo che saranno eliminate”. Così il vice segretario del Pd Andrea, intercettato davanti a Palazzo Chigi,ai cronisti sull’esito delle tasse green, al centro dello scontro interno alla maggioranza per l’approvazione della. “Ini casi il punto non è chi vince o chi perde ma che lastia in piedi, io mi auguro che ci siano più risorse al fondo di autosufficienza, più ossigeno ai comuni e per la riduzione del cuneo fiscale”, ha aggiunto il dem. L’ex ministro poi commenta i 400 milioni contesi: “Il gioco non vale la candela. Siamo di fronte all’ultima curva, è giusto arrivare con determinazione in fondo”. Ea Matteoche invoca le urne: “Siamo. Quello che dobbiamo chiederci è se fa bene al paese”. L'articolo ...

