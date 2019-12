LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | 6 dicembre Panziera OROOO e Bianchi d’ARGENTO!!!!

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.50: ARGENTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gara strepitosa dell’azzurra che, all’attacco fin dall’inizio, ha saputo resistere e si è portata a casa un secondo posto fantastico (2’04″20). Vince Hosszu (2’03″21), terza Jakobos (2’05″00). Per l’emiliana è anche il nuovo record italiano, il recedente era detenuta sempre da lei (2’04″22). 18.47: Velocissimain testa con il crono di 59″18 ai 100 metri, inseguita da Hosszu e da Jakabos. L’azzurra ha forzato per le sue caratteristiche. 18.45: E’ il momento della finale dei 200 farfalla con Ilariaprotagonista, che cercherà di vincere la medaglia come a Copenaghen. LANE NOC SURNAME AND NAME BORN Q. TIME 1 GER KOEHLER Angelina 12 NOV 2000 2:07.31 2 GBR STEPHENS Laura 02 ...

zazoomnews : LIVE Nuoto Europei 2019 in DIRETTA 6 dicembre. Panziera e Paltrinieri per le medaglie Pellegrini nei 100 sl -… - infoitsport : LIVE Nuoto, Europei 2019 in DIRETTA, 6 dicembre. Panziera e Bianchi in finale, bene Carraro. Alle 18 le finali con… - zazoomnews : LIVE Nuoto Europei 2019 in DIRETTA 6 dicembre. Al via le batterie: Pilato Castiglioni e Carraro per due posti nei 1… -