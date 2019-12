huffingtonpost

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Iniziamo dalla fine, che poi, per una come Gabrielle Bonheur Chanel (1883-1971), che tutti o quasi chiamavano, è stato l’inizio. Un’enormedai colori chiari con intorno soloche moltiplicano le immagini. Era il percorso da fare per raggiungere il suo appartamento al primo piano di quell’hotel particulier da lei acquistato nel 1918 e che poi divenne il suo quartier generale e la sua, anche se – come si sa - decise di finire i suoi anni in un altro grande appartamento, di fronte, dentro l’Hotel Ritz. Quell’indirizzo – 31, rue Cambon – èto leggendario, persino un profumo, e si ritrova in molti pezzicollezione disegnata, per più di trent’anni e fino alla sua scomparsa, da Karl Lagerfeld. Virginie Viard, il suo braccio destro, oggi alla guidamaison di moda più ...

HuffPostItalia : A casa di Coco. La scalinata di specchi dove si nascondeva Madame diventa teatro della nuova collezione - Gina17886201 : RT @Reemul64: Coco 8-10 mesi cerca casa e amore - CrisciGloria : RT @Reemul64: Coco 8-10 mesi cerca casa e amore -