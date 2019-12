It’s Christmas | domenica 8 dicembre al via gli eventi natalizi a Lapio

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Av) –: al via,, gli appuntamenti. A partire dalle ore 18, il piccolo borgo irpino, patria del Fiano di Avellino Docg, celebre per la presenza di eccellenze nel settore agroalimentare, come il vino, l’olio e il miele, ma anche per la ricchezza di simboli di arte e storia come i presepi storici, le opere d’arte affisse nello storico palazzo Filangieri e le numerose chiesette, saluterà il periodo delle festività con uno spettacolo di luci e musiche proprio al Palazzo Filangieri a cura del maestro – scenografo Maurizio Iannino, con illuminazioni artistiche nel Borgo e l’accensione dell’albero di Natale in piazza Sant’Antonio. In programma, poi, con un concerto di musicaa e canti lirici a cura del “Pergolesi String Quartet”, con il soprano Filomena ...

