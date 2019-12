Coppa Italia | Spal Lecce 5-1 | cronaca e tabellino

Spal-Lecce - gli highlights della Coppa Italia – VIDEO : Spal-Lecce, gli highlights della Coppa Italia – VIDEO highlights Spal Lecce| E’ terminato il match tra Spal e Lecce, match valevole per la Coppa Italia. Si sono sfidate le due squadre in una sfida bella ed entusiasmante. Andiamo a vedere come è finita, ecco gli highlights del match. Gli highlights Spal-Lecce L'articolo Spal-Lecce, gli highlights della Coppa Italia – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Coppa Italia - il Lecce rimane in Puglia e la Spal fa quello che vuole : la partita dura un tempo [FOTO] : Spal-Lecce dura un tempo. La ripresa è infatti un allenamento. In Coppa Italia, i ferraresi passeggiano sulla compagine di Liverani, probabilmente rimasta in Puglia. Un 5-1 che non ammette repliche quello dei ragazzi di Semplici, che in campionato stanno avendo qualche difficoltà. Ma in Coppa è diverso e Paloschi e compagni lo fanno capire sin da subito, anche grazie alla complicità di un avversario assente. Così assente che lascia Igor ...

Coppa Italia – Spal-Lecce 5-1 - le pagelle di CalcioWeb : Murgia migliore in campo - male Rossettini : Spal-Lecce, le pagelle di CalcioWeb – La Spal vola agli ottavi di Coppa Italia spazzando via il Lecce in un tempo solo. Molti titolari assenti da una parte e dall’altra, soprattutto nelle fila dei salentini. Basta un tempo alla squadra di Semplici che cala il poker. A segno Igor, Paloschi, Murgia (con una grande girata), Cionek (con un colpo di testa). Nella ripresa accorcia le distanze Imbula ma non serve, perché Floccari ...

Udinese Bologna Coppa Italia diretta streaming : vedere - no Rojadirecta : Il match tra Udinese e Bologna è valido per il quarto turno di Coppa Italia: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta. Si gioca oggi mercoledì 4 dicembre 2019, alle ore 21.00, il match del quarto turno della Coppa Italia tra Udinese e Bologna. Si tratta di una sfida che vale molto […] L'articolo Udinese Bologna Coppa Italia diretta streaming: vedere, no Rojadirecta è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Sassuolo - De Zerbi : “Mi dà fastidio uscire dalla Coppa Italia - ma non farò alcuna strigliata” : “Non devo fare alcuna strigliata, abbiamo fatto una buona partita. Tanti giovani non sono pronti neanche per affrontare una squadra di Serie B, inoltre il Perugia è un club di tutto rispetto che giocava con una formazione rodata. Non devo rimproverare niente ai miei, ma dà fastidio uscire dalla Coppa Italia. Non abbiamo sottovalutato la partita, quando si fanno giocare i giovani si può accettare che sbaglino cose e che si possa ...

Coppa Italia - Cagliari-Sampdoria in diretta in chiaro : Dove vedere Cagliari Sampdoria in Tv e streaming – L’ultimo giorno dedicato ai sedicesimi di finale di Coppa Italia si chiude con la sfida tra Cagliari e Sampdoria. Le due formazioni si sfideranno alla Sardegna Arena e chi conquisterà il passaggio del turno andrà a sfidare l’Inter agli ottavi di finale della competizione. Si ripropone […] L'articolo Coppa Italia, Cagliari-Sampdoria in diretta in chiaro è stato realizzato da Calcio e ...

Coppa Italia - Parma-Frosinone in diretta sulle reti Rai : Dove vedere Parma Frosinone in Tv e streaming – La terza e ultima giornata dedicata ai sedicesimi di finale di Coppa Italia mette a confronto Parma e Frosinone, che si sfideranno allo stadio Tardini per approdare al turno successivo della competizione. La vincitrice dello scontro affronterà la Roma agli ottavi. I ducali arrivano alla gara […] L'articolo Coppa Italia, Parma-Frosinone in diretta sulle reti Rai è stato realizzato da Calcio e ...

Coppa Italia - Ottavi di finale – Il Napoli sfiderà la sorpresa Perugia : Il Perugia batte 2-1 il Sassuolo ed incontrerà il Napoli negli Ottavi di finali Colpo clamoroso del Perugia. Gli umbri vanno a vincere a Sassuolo (2-1) e incontreranno il Napoli negli Ottavi di finale di Coppa Italia. Pronti via ed il Perugia si porta subito avanti con Mazzocchi al 11° e trova il raddoppio con Nicolussi 5 minuti dopo. A niente è valso il gol del definitivo 2-1 di Bourabia a 6 minuti dalla fine. Il Sassuolo esce dalla ...

Coppa Italia - l’avversario del Napoli : qualificazione a sorpresa : Tempo di lettura: 1 minutoIl Napoli affronterà il Perugia agli ottavi di finale di Coppa Italia, Tim Cup 2019/20. Gli umbri hanno battuto il Sassuolo per 2-1 in trasferta nel quarto turno. Napoli-Perugia si disputerà in gara unica al San Paolo tra il 15 e il 22 gennaio 2020. Il Napoli è stato sorteggiato dal lato delle altre 3 teste di serie: Lazio, Atalanta e Inter (la Lazio ipotetica avversaria ai quarti). Dall’altro lato del tabellone ...

Coppa Italia : il Perugia elimina il Sassuolo - sfiderà il Napoli : Colpo grosso del Perugia che elimina il Sassuolo in Coppa Italia e sarà il prossimo avversario del Napoli Un Sassuolo al di sotto delle proprie possibilità e in formazione rimaneggiata viene sconfitto per 1-2 dal Perugia ed eliminato al quarto turno di Coppa Italia. Agli ottavi ci vanno gli umbri che annullano la categoria di differenza, a gennaio il Grifo se la vedrà contro il Napoli al San Paolo. Il Perugia parte subito forte, nella prima ...

Spal Lecce Coppa Italia diretta streaming : vedere - no Rojadirecta : Il match tra Spal e Lecce è valido per il quarto turno di Coppa Italia: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta. Si gioca oggi mercoledì 4 dicembre 2019, alle ore 18.00, il match del quarto turno della Coppa Italia tra Spal e Lecce. Si tratta di una sfida che vale molto […] L'articolo Spal Lecce Coppa Italia diretta streaming: vedere, no Rojadirecta è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Coppa Italia - il tabellone e i risultati : Il sorteggio, il tabellone, il calendario e le date della Coppa Italia 2019-2020. Si inizia il 4 agosto con il primo turno, finale fissata al 13 maggio. Prende vita la Coppa Italia 2019-2020 con la competizione che entra nel vivo in attesa dell’ingresso in scena delle big. Coppa Italia 2019-2020: tabellone, partite e risultati La compilazione del tabellone, che avviene per sorteggio, posiziona le squadre nei settantotto posti a ...

Coppa Italia - i risultati del quarto turno : il Perugia batte il Sassuolo : Coppa Italia, i risultati del quarto turno. Fiorentina senza problemi, avanti con fatica Cremonese e Genoa. Out Ascoli ed Empoli. ROMA – Coppa Italia, i risultati del quarto turno. Avanti senza problemi la Fiorentina che, trascinata da un Benassi in grande forma, supera 2-0 il Cittadella. La Cremonese si regala Lazio battendo l’Empoli mentre il Genoa in rimonta supera 3-2 l’Ascoli. Coppa Italia, il resoconto del quarto ...

Ranieri avvisa : «In Coppa Italia farò turnover. La priorità è il campionato» : Ranieri volta pagina e cerca il risultato pieno contro il Cagliari: «Coppa Italia? Spazio a chi ha giocato meno» – VIDEO Alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Cagliari il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri dimentica quanto fatto in campionato: «Bisogna voltare pagina, sapendo quello che di buono si è fatto. Gli errori ci sono stati, ma loro sono in un momento di fulgore: gli è riuscito tutto. Pazienza, portiamo via la ...