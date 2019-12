PAGELLE Lazio Udinese | Immobile inarrestabile | Luis Alberto incanta VOTI

Lazio-Udinese 3-0 - le PAGELLE di CalcioWeb : Immobile macchina da gol - disfatta per i friulani [FOTO] : LAZIO UDINESE pagelle – E’ terminata la sfida dello stadio Olimpico, la Lazio ha stritolato 3-0 l’Udinese. Patrita chiusa già nel primo tempo, con la formazione biancoceleste in vantaggio di tre reti dopo 45 minuti. Le reti portano la firma del solito Immobile (doppietta con un gol su rigore) e Luis Alberto (da penalty). Nella ripresa friulani mai davvero pericolosi, con i padroni di casa che hanno gestito bene risultato ...

PAGELLE Lazio Udinese : TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo : I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Lazio Udinese Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Lazio e Udinese, valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Immobile FLOP: Ekong VOTI Al termine del match. Leggi su Calcionews24.com

Lazio-Cluj 1-0 - le PAGELLE di CalcioWeb : Correa funambolo - Luis Alberto come l’asino di Buridano [FOTO] : Lazio-Cluj, le pagelle di CalcioWeb – La Lazio batte il Cluj e spera ancora nella qualificazione. All’Olimpico finisce 1-0 con il gol di Correa che decide un match tutto sommato equilibrato, con i rumeni più volte vicini alla rete, che si sono visti annullare un gol per fuorigioco. Correa il migliore della Lazio, bene anche Proto, ma in generale prestazione positiva di tutti gli uomini di Simone Inzaghi. In alto la ...

PAGELLE e Highlights 13^ giornata : Lecce-Cagliari 2-2 - finale da brividi! Roma-Brescia 3-0 - Sassuolo-Lazio 1-2 - Caicedo letale. Atalanta-Juventus 1-3 - super Higuain. Torino-Inter 0-3 - ancora Lukaku : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Lecce-Cagliari 2-2, ...

Sassuolo-Lazio 1-2 - le PAGELLE di CalcioWeb : Caicedo la decide entrando dalla panchina [FOTO] : Sassuolo-Lazio, le pagelle di CalcioWeb – La Lazio vince in pieno recupero sul campo del Sassuolo. I biancocelesti passano in vantaggio con il gol del solito Immobile, al quindicesimo gol in campionato, il gol dell’1-1 porta la firma di Caputo allo scadere della prima frazione. Ripresa equilibrata, giocata bene da entrambe le squadre, ma è la squadra di Simone Inzaghi a fare il colpaccio con il gol di Caicedo al 91′. La ...

Lazio-Lecce 4-2 - le PAGELLE di CalcioWeb : Strakosha miracoloso - ci pensa sempre Correa [FOTO] : Lazio Lecce, le pagelle di CalcioWeb – Qualche rischio di troppo, ma alla fine è la Lazio a portare a casa i tre punti vincendo 4-2. Gara apertissima per quasi tutto il secondo tempo ma, dopo il rigore sbagliato, il Lecce ha praticamente perso la testa. Per la squadra di Inzaghi vanno a segno tutti gli attaccanti, per Liverani resta la grande prestazione di una squadra che ha combattuto fino al 96′. Ecco di seguito le nostre ...

Lazio-Celtic 1-2 - le PAGELLE di CalcioWeb : Be(h)… risha - ci sono stati Jony migliori [FOTO] : Lazio-Celtic, le pagelle di CalcioWeb – Harakiri Lazio! Anziché la vendetta per la beffa finale, c’è stato il replay della beffa finale. Ancora una volta gli scozzesi ribaltano tutto con una rete in pieno recupero. Non basta il solito Immobile, imprecisione ed errori grossolani condannano i biancocelesti, che dicono addio all’Europa League. Al termine del match, le pagelle della redazione di CalcioWeb. In alto la ...

PAGELLE e Highlights 11^ giornata : Atalanta-Cagliari 0-2 - rossoblù in zona Champions. Milan-Lazio - Immobile e Correa - rossoneri al tappeto : Pagelle 11 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’11^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match dell’Olimpico tra Roma-Napoli, sfida delicata soprattutto per la compagine partenopea reduce da due pareggi consecutivi. Occhio anche al derby della Mole tra Torino-Juventus, con granata chiamati alla prova del nove e al tentativo di svolta e […] L'articolo Pagelle e Highlights 11^ giornata: Atalanta-Cagliari ...

PAGELLE e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1 - decide Ronaldo AL 96'. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1, decide Ronaldo ...

Milan-Lazio 1-2 - le PAGELLE di CalcioWeb : Calabria e Duarte fanno acqua - Immobile e Correa devastanti [FOTO] : Milan-Lazio, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il posticipo dell’11^ giornata di Serie A tra i rossoneri e i biancocelesti a San Siro. Volano i ragazzi di Inzaghi, che rispondono alle dirette concorrenti e agganciano l’Atalanta a quota 21. I marcatori? Manco a dirlo, sempre loro, la premiata ditta Immobile-Correa. Gli uomini di Pioli di nuovo sconfitti. Queste le pagelle della nostra redazione, in alto ...

Diretta Serie A : Milan - Lazio chiude la domenica - cronaca live - post partita e PAGELLE : Questa sera alle ore 20.45 lo stadio San Siro di Milano ospiterà il big match domenicale tra Milan e Lazio. I padroni di casa alla prima sfida importante in casa sotto la guida Pioli. La prima con una concorrente ha visto soccombere il Milan contro la Roma allo Stadio Olimpico. Obiettivo vincere per i rossoneri per accorciare la classifica ed avvicinarsi alla zona che conta, ma l'avversario è forse il peggiore: la Lazio. Pioli deve lavorare ...

