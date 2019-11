Raoul Bova in lutto | il messaggio di Rocio dopo le polemiche

Raoul Bova in lutto : la mamma Rosa è deceduta : lutto nel mondo dello spettacolo italiano a causa della scomparsa della madre di Raoul Bova, Rosa. L'attore ha manifestato il suo dolore condividendo sui social una foto in bianco e nero che lo ritrae con la mamma, seguita dalla seguente didascalia: ''Mi piace ricordarti così mammina mia... Risate, abbracci e fiori...". Sono stati tanti i messaggi di affetto rivolti all'interprete italiano, tra i quali spiccano i commenti di personaggi celebri ...

Raoul Bova in lutto - Chiara Giordano criticata per il suo gesto su Instagram : Chiara Giordano è finita nella bufera a causa di un post pubblicato su Instagram nel giorno in cui Raoul Bova ha annunciato la morte della mamma Rosa. L’attore, che era legatissimo alla donna, ha voluto condividere la sua sofferenza con i fan. “Mi piace ricordarti così mammina mia – ha scritto Raoul, postando una foto in bianco e nero con la madre -. Risate, abbracci e fiori”. La signora Rosa si è spenta a un anno di ...

Chiara Giordano - l’ex moglie di Raoul Bova nella bufera : “È morta la tua ex suocera…” : Nelle scorse ore l’attore Raoul Bova ha dovuto fare i conti con una terribile notizia: la perdita dell’adorata mamma Rosa. Lui non ha parlato direttamente, ma le ha dedicato un post. La compagna Rocio Munoz Morales si è espressa così una volta appreso del suo lutto: “Grazie per la tua forza, la tua allegria, energia, carattere…Grazie per essere stata un’anima rock…come dicevo io”. Ma a far discutere è stata l’ex moglie di Raoul, Chiara Giordano. ...

Raoul Bova in lutto - il dolore di Rocio Munoz Morales su Instagram : Raoul Bova piange la morte della madre e accanto a lui, in questo momento difficile, c’è Rocio Munoz Morales. La compagna dell’attore ha voluto esprimere tutto il suo dolore per la scomparsa della suocera in un post pubblicato su Instagram. Qualche ora fa il post pieno di tristezza di Bova, che aveva annunciato la morte dell’amata mamma. L’attore aveva postato uno scatto che lo ritraeva su una moto insieme alla donna, uno ...

