Accordi&Disaccordi Nove | Travaglio | “I soldi alle fondazioni sono un modo per

Accordi&Disaccordi (Nove) - Scanzi : “Salvini che parla da solo in diretta Facebook? Simbolo della politica italiana oggi” : Nel monologo introduttivo della sesta puntata di “Accordi&Disaccordi”, il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione fissa di Marco Travaglio, in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45, il giornalista toscano ha commentato la diretta Facebook, in cui il leader della Lega Matteo Salvini, ritwittato dal sindaco di Roma Virginia Raggi, sembra parlare da solo. “E poi c’è Salvini. Fortunatamente ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Travaglio : “Le cause di Renzi? Temo per lui : porta sfiga querelare chi scrive la verità” : Nel faccia a faccia della settimana ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45 Luca Sommi chiede a Marco Travaglio un commento sulle numerose querele che Matteo Renzi ha annunciato contro Il Fatto Quotidiano (oltreché contro L’Espresso e La Verità) a seguito degli articoli scritti sui guai giudiziari in cui sono finiti la fondazione Open e i finanziatori di Italia Viva. “Fa ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Meloni : “Le sardine in Emilia Romagna fanno campagna elettorale per Bonaccini” : “Le piazze sono sempre un bel segnale per la democrazia, le sardine sono anche un bel segnale per la sinistra”. La presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, ospite del talk show ‘Accordi&Disaccordi’ condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i venerdì alle 22.45 su Nove, ha commentato un video in cui si vedevano i manifestanti, le cosiddette ‘sardine’, in ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Giorgia Meloni ospite di Scanzi - Sommi e Travaglio venerdì 29 novembre alle 22.45 : Nuova puntata del talk di approfondimento politico condotto sul Nove da Luca Sommi e Andrea Scanzi: “Accordi&Disaccordi” torna venerdì 29 novembre alle 22.45 con ospite Giorgia Meloni, la presidente di Fratelli D’Italia, il partito che nell’ultimo sondaggio Swg ha superato il 10% raggiungendo per la prima volta la doppia cifra. Si affronterà il rovente dibattito seguito alle dichiarazioni della leader di FdI alla Camera contro il ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Scanzi : “Le sardine? Sono sentinelle dell’indignazione - ma attente a rimanere libere e vere” : Nel monologo introduttivo della sesta puntata di “Accordi&Disaccordi”, il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione fissa di Marco Travaglio, in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45, il giornalista toscano commenta il movimento delle sardine che, partendo da piazza Maggiore a Bologna sta rapidamente prendendo piede in tutta Italia. “Voi direte: ‘Non c’è nulla da salvare in questo ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Landini su ex Ilva : “Favorevole a intervento pubblico - ma si riparta da accordo di un anno fa” : “Noi abbiamo più volte detto che era utile un intervento pubblico proprio perché l’Ilva è un’attività strategica per il nostro Paese, ma per noi si parte dal piano industriale che un anno fa Mittal si è impegnato a realizzare, in termini di investimenti e di occupazione“. Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini – ospite della diretta tv di “Accordi&Disaccordi”, il talk show politico ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Travaglio : “Su blocco prescrizione il Pd consulti gli iscritti con piattaforma come Rousseau” : La riforma che prevede l’interruzione dei termini di prescrizione dopo la sentenza di primo grado dovrebbe entrare in vigore a partire dal primo gennaio 2010 ed è un altro tema che fa un po’ ballare il governo. Nel faccia a faccia della settimana ad “Accordi&Disaccordi”, il talk politico in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45 Luca Sommi chiede a Marco Travaglio se su una cosa del genere debba o meno cadere il governo. “Io, se ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Marco Travaglio : “Il governo Conte balla sul Titanic. Se cade Salvini riscrive la Costituzione” : Nel faccia a faccia della settimana ad “Accordi&Disaccordi”, il talk politico in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45 Luca Sommi chiede a Marco Travaglio un commento sulla cena convocata dal premier Giuseppe Conte per distendere un po’ gli animi, durante la quale proprio Conte pare abbia detto: “Chissà se supereremo gennaio”. “Ridevano tutti, io non ho capito che cazzo avessero da ridere questi con la situazione ...

Accordi&Disaccordi - arriva Di Maio e il programma di Andrea Scanzi e Luca Sommi in onda sul Nove ‘prende il volo’ : 3 - 7% di share : arriva Di Maio e Accordi&Disaccordi prende il volo. Trascinato anche da un ottimo risultato di Fratelli di Crozza (1milione 366 spettatori con un 5,8% di share) in prima serata, il programma diretto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione del direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ha registrato un importante 3,7% di share. Giunta alla quinta puntata della quarta stagione, sempre alle 22.45 su Nove, la striscia di ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Scanzi : “In Emilia i Cinque stelle dovrebbero condizionare Bonaccini e il centrosinistra migliorandoli” : Nel monologo introduttivo della quinta puntata di “Accordi&Disaccordi”, il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione fissa di Marco Travaglio, in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45, il giornalista toscano si interroga sul destino del Movimento 5 stelle: “Vi siete mai domandati perché abbiano avuto così tanto successo i Cinque stelle in Italia? Secondo me i Cinque stelle hanno vinto perché ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Travaglio : “Il disastro del Mose a Venezia ha nomi e cognomi a destra e sinistra” : Nel faccia a faccia della settimana ad “Accordi&Disaccordi”, il talk politico in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45 Luca Sommi interpella Marco Travaglio sul Mose, “una storia all’italiana” e sui suoi responsabili. “Beh, uno in particolare non c’è, nel senso che ce ne sono tanti – ha spiegato il direttore de Il Fatto Quotidiano – “Il Consorzio Venezia nuova era guidato ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Di Maio : “Il Mose è stato il più grande monumento alla corruzione in Italia - ma va completato” : “C’era un’opera di dubbia utilità, perché il Mose non è detto che risolva tutti i problemi. È stato il più grande monumento alla corruzione in Italia”, ma “senza spendere un euro più, credo che vada completato”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di “Accordi&Disaccordi”, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45. ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Di Maio : “Salvini ‘cazzaro verde’ definizione utile. Difendeva Arcelor e Benetton anziché gli italiani” : L’etichetta di ‘cazzaro verde’ coniata dai giornalisti Andrea Scanzi e Marco Travaglio per Matteo Salvini? “Una definizione che in questo momento storico è utile” per descrivere il leader della Lega. Lo ha detto il ministro degli Esteri e capo del M5s Luigi Di Maio, ospite di “Accordi&Disaccordi” in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45. “Attaccarlo sulla questione del fascismo è fargli un favore ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Luigi Di Maio ospite di Scanzi - Sommi e Travaglio venerdì 15 novembre alle 22.45 : Nuovo appuntamento sul Nove con il talk di approfondimento politico “Accordi&Disaccordi”, condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi. venerdì 15 novembre alle 22.45 l’ospite in studio sarà il ministro degli Affari esteri e capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio. Si discuterà della questione rovente dell’Ex Ilva con l’incontro tra governo, sindacati e i vertici di Arcelor Mittal. Una vertenza che da giorni sta tenendo col ...