Olimpiadi | al via Fondazione Milano-Cortina 2026 | gestirà i giochi

VIDEO Davide Cassani : “Nibali ha in testa le Olimpiadi - il Mondiale 2020 sarà il più duro degli ultimi 30 anni”. E su pista - Ganna - Viviani e i giovani…. : Davide Cassani, CT della Nazionale italiana di ciclismo, si proietta sulla stagione 2020 tra Olimpiadi e Mondiali. Partiamo dagli ultimi trionfi della pista, che grazie a lei ed al lavoro di tutti i tecnici è stata brillantemente rilanciata nell’ultimo lustro, adesso è stato riaperto il velodromo di Montichiari, bellissima notizia in ottica Tokyo 2020, e partiamo da Filippo Ganna, che è un fenomeno straordinario e sta trascinando i ...

Francesco Moser esalta il ciclismo italiano : “Affini va forte - Ganna può fare il record dell’ora. Viviani bis alle Olimpiadi” : Francesco Moser esalta le qualità dei ciclisti italiani: l’ex atleta azzurro spende belle parole per Affini, Ganna, Ciccone Viviani e Aru “È un bel momento per il ciclismo italiano, perchè penso ad Affini che va forte a cronometro ma anche a Ganna, che ha vinto tante gare e ha battuto il record della pista. Ritengo che proprio Ganna possa battere anche il record dell’ora quando maturerà: non credo che sia giusto lo faccia ...

Olimpiadi : Venezia - 'Tavolo Cina' - al via gruppo lavoro 'Pechino 2022 e Milano Cortina 2026' : Venezia, 31 ott. (Adnkronos) - Le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026 sono state all’ordine del giorno della terza riunione del “Tavolo Cina”, incontro che si è tenuto oggi alla presenza dell’assessore al Turismo Federico Caner, a Palazzo Balbi, sede istituzionale della Regione del Vene

Ciclismo - gli obiettivi di Elia Viviani per il 2020 : Milano-Sanremo e Tour de France prima delle Olimpiadi : Agli Europei 2019 di Ciclismo su pista, che si stanno svolgendo al velodromo Omnisport di Apeldoorn (Olanda), Elia Viviani ha conquistato una splendida medaglia d’oro nell’eliminazione. In questa stagione il veronese ha lasciato così per la seconda volta il segno in una rassegna continentale, visto che ad agosto aveva ottenuto il titolo su strada ad Alkmaar. Il doppio impegno resterà anche nel prossimo anno, in cui il velocista azzurro ha già ...

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Michela Moioli : “Voglio essere in gara. Sarò al via in due specialità? Vedremo” : Michela Moioli e le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: un sogno da realizzare. La campionessa olimpica a PyeongChang nello snowboardcross ha voglia di giocarsi le proprie carte nei Giochi Invernali in casa e di sicuro le motivazioni per essere competitiva non mancheranno. “Ho preso questo impegno e lo rispetterò, voglio e devo arrivare in pista nel 2026“, le dichiarazioni dell’azzurra (fonte: Ansa), a margine della presentazione ...

