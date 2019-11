Calcio | Champions League | la Juventus attende l’Atletico Madrid all’Allianz Stadium

Fonte : oasport

(Di lunedì 25 novembre 2019) Domani andrà in scena la quinta giornata diche vedrà impegnate tra le altree Atalanta. I bianconeri attendono all’Allianzl’Atleticoin una sfida per il primato. Attualmente il ragazzi di Maurizio Sarri sono in vetta al Gruppo D con tre punti di vantaggio sugli spagnoli. A Ronaldo e compagni potrebbe bastare anche un pareggio. Situazione completamente diversa per la squadra di Gasperini che sarà costretta a vincere contro la Dinamo Zagabria per sperare ancora nella qualificazione. Ai bergamaschi non basta vincere le prossime due partite, ci sarà bisogno anche della collaborazione del Manchester City che non deve perdere contro i croati e lo Shaktar. Per quanto concerne le probabili formazioni, Sarri si affiderà a centrocampo a Ramsey molto probabilmente utilizzato come trequartista. Il calciatore gallese agirà alle spalle delle due ...

