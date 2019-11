Il nuovo centro di allenamento del Liverpool sarà pronto nel 2020

Liverpool - pronto per il 2020 il nuovo centro sportivo da 50 mln : Liverpool nuovo centro allenamento – Proseguono senza sosta i lavori per la realizzazione del nuovo centro di allenamento del Liverpool, a Kirkby. Lo ha rivelato il club di inglese, con un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle opere. Il complesso – che vedrà un investimento da 50 milioni di sterline – sta prendendo forma, con […] L'articolo Liverpool, pronto per il 2020 il nuovo centro sportivo da 50 mln è stato ...

Donald Tusk è il nuovo presidente del Partito Popolare europeo - il principale partito europeo di centrodestra : Donald Tusk, ex primo ministro della Polonia e presidente uscente del Consiglio europeo, è stato eletto nuovo presidente del partito Popolare europeo (PPE), il principale partito europeo di centrodestra. All’assemblea del partito in corso in questi giorni a Zagabria, in

nuovo ciclone sull'Italia nel week end - maltempo in estensione anche al centro sud : Roma - Correnti di aria fredda di estrazione polare transitano sul nord Atlantico e raggiungono l'Europa centro-occidentale, alimentando una vasta area depressionaria tra la Francia e la Penisola Iberica. Tra sabato e domenica tale situazione favorirà la formazione di un vortice ciclonico destinato a transitare dal Mediterraneo centrale verso l'Italia, comportando altro forte maltempo accompagnato da una nuova tempesta di vento. ...

Livorno - presentato il nuovo centro sportivo : Il Livorno potrà presto avere un nuvoo centro sportivo, fortemente voluto dalla famiglia Spinelli. Il progetto è stato presentato prorpio in mattinata presso il teatro comunale di Fauglia (Pisa) dal sindaco Alberto Lenzi, insieme al direttore generale della società amaranto Massimo Milli, e a Giorgio Sacchi in rappresentanza del gruppo Spinelli e i tecnici delle […] L'articolo Livorno, presentato il nuovo centro sportivo è stato realizzato ...

Livorno - ecco il nuovo centro sportivo : presentato il progetto [FOTO] : Ragionano in grande la società e la città di Livorno. Il progetto per la realizzazione del centro sportivo, voluto dalla famiglia Spinelli, è finalmente pronto: sei campi da calcio regolamentari in erba, due in sintetico, piscina, campo da tennis, tribune, spogliatoi e foresteria. Il progetto questa mattina e’ stato presentato al teatro comunale di Fauglia (Pisa) dal sindaco Alberto Lenzi, insieme al direttore generale della ...

Venezia - nuovo picco d’acqua alta : 154 centimetri. Sommerso il 70% del centro - San Marco chiusa. Sospesa circolazione vaporetti – DIRETTA : A Venezia suonano, ancora una volta, le sirene d’allarme. Piazza San Marco è stata chiusa ed è di nuovo allagata, così come il 70% del centro storico è Sommerso: poco dopo le ore 11 la marea ha superato il mezzo metro di altezza ed è stata Sospesa la circolazione dei vaporetti. La città è semideserta, i turisti sono chiusi negli alberghi: in mattinata – fa sapere il centro Maree – l’acqua alta è ...

E-distribuzione inaugura nuovo centro operativo : Bologna, 13 nov. (Adnkronos) – Novanta mila Chilometri di rete, 138 cabine primarie e 45 mila cabine secondarie per un servizio erogato a 2,5 milioni di Clienti. Il nuovo quartier generale della Rete Elettrica dell’Emilia Romagna di E- Distribuzione è stato inaugurato oggi dopo una ristrutturazione che ha aumentato gli spazi (da 8 a 17 postazioni operative dotate di hyperwall per il monitoraggio continuo ed in tempo reale della ...

Infortunio Sensi - nuovo stop per il centrocampista dell’Inter : gli ultimi aggiornamenti : Infortunio Sensi – E’ finito nuovamente ai box Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter salterà la gara contro il Verona per il riacutizzarsi di un problema fisico. L’Infortunio rimediato con la Juventus sembrava essere superato, tanto da convincere Conte a mandarlo in campo nel secondo tempo a Dortmund. Il dolore invece si è ripresentato e l’ex Sassuolo sarà costretto a riposare, mettendo a rischio la sua ...

Fondazione Milan - nuovo centro sportivo in Niger con UNHCR : Inaugurato oggi presso il centro di accoglienza di Niamey (Niger) il complesso sportivo realizzato dall’Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR) e finanziato da Fondazione Milan. Grazie al generoso sostegno di Fondazione, sono stati costruiti un campo da calcio, uno da basket e uno da pallavolo, strutture che saranno messe a disposizione dei rifugiati evacuati in […] L'articolo Fondazione Milan, nuovo centro sportivo in Niger con UNHCR è ...