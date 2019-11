Autostrade per l’Italia | sensoristica e intelligenza artificiale IBM per monitoraggio e

Ponte Morandi "a rischio crollo" - la replica di Autostrade : "Non accettiamo rischi operativi sulle infrastrutture" : La società concessionaria risponde dopo le rivelazioni di Repubblica sull'esistenza di un documento interno che mette nero su bianco la possibilità del collasso del viadotto: "Sempre chiesto il massimo rigore"

Repubblica dice che un documento del 2014 aveva avvertito Autostrade per l’Italia del “rischio crollo” del ponte Morandi : Repubblica oggi scrive che un documento scoperto dalla Guardia di Finanza lo scorso marzo nella sede di Atlantia, la società che controlla Autostrade per l’Italia, aveva avvertito già nel 2014 del «rischio crollo» del ponte Morandi di Genova, il cui cedimento

Ponte Morandi - “dal 2014 Autostrade e Atlantia avevano in mano un report che avvertiva del ‘rischio crollo'”. Per 4 anni nessun intervento : Autostrade per l’Italia e Atlantia, la capogruppo della famiglia Benetton, sapevano che il Ponte Morandi era a “rischio crollo” già dal 2014. I pm di Genova Massimo Terrile e Walter Cotugno, racconta Repubblica, hanno in mano il documento che lo attesta: è stato trovato dai finanzieri nella sede di Atlantia a Roma e anche in quella di Aspi. Un documento stilato dall’Ufficio Rischio che dal 2014 al 2016 parla di ...

Strage del bus di Avellino - sequestrati 9 viadotti delle Autostrade : pericolo guardrail : Nuovi sviluppi nel secondo filone sulla Strage di Acqualonga del luglio 2013, quando morirono 40 persone. A finire al centro delle attenzioni sono nove ponti situati tra l’A1 Napoli-Milano, la A14 Bologna-Taranto e la A16 Napoli-Canosa. Problemi di scarsa sicurezza mai risolti.Continua a leggere

Sicilia : da Anas 60 mln per risanamento strade e Autostrade - pubblicati 12 bandi di gara : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – Sessanta milioni di euro per lavori di risanamento strutturale lungo le strade statali e le autostrade della Sicilia. Anas ha pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale i 12 bandi di gara, per un totale di 60 milioni di euro, destinati all’isola. I bandi, uno per ogni centro manutentorio, prevedono un importo di 5 milioni di euro ciascuno, nell’ambito di un investimento complessivo di 380 ...

Strade pericolose - 76 incidenti su 100 sono nei centri abitati. Il rischio maggiore è sulle Autostrade urbane : Su 100 incidenti, 76 avvengono nei centri abitati, sei in autostrada e 18 su Strade extraurbane. I percorsi più pericolosi sono la Penetrazione urbana della A24 (12,9 inc/km), il Raccordo di Reggio Calabria (12,5 incidenti/km) e la Tangenziale Nord di Milano (nel tratto in provincia di Monza – 10,3 incidenti/km) mentre per la rete autostradale la media nazionale è di 1,3 incidenti/km. Le autoStrade urbane risultano quelle con la maggiore ...

Ue : Gentiloni - ‘combatta ingiustizie o Autostrade per sovranisti’ : Milano, 11 nov. (Adnkronos) – L’Unione europea deve conquistare un maggiore spazio geopolitico e deve assicurare maggiore sostenibilità sociale e ambientale. Queste le principali sfide per l’Europa indicate da Paolo Gentiloni, commissario europeo in pectore agli Affari economici ed ex presidente del Consiglio, parlando a un convegno organizzato dall’Ispi a Milano. “La prima sfida è che urge fare un passo ...

Autostrade per l’Italia - al via l’attività di manutenzione dei viadotti : Al via l’attività di riqualificazione e controllo dei viadotti da parte di Autostrade per l’Italia. In campo sono scese nuove squadre formate da tecnici della società controllata Pavimental che in tempi rapidi dovranno effettuare opere di manutenzione preventiva di ponti e viadotti. Tra gli interventi previsti, disgaggi e rimozione di materiali, ripristino delle superfici in calcestruzzo, manutenzione e sostituzione dei pluviali per lo scarico ...

Anas : Sicilia - 60 mln per manutenzione Autostrade e statali : Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - Sessanta milioni di euro per interventi di manutenzione programmata della pavimentazione delle autostrade e delle strade statali della Sicilia di proprietà di Anas. Gli esiti delle 12 gare d'appalto, con procedura di Accordo quadro della durata di 4 anni, sono stati pu

Sciopero dei benzinai - disagi su strade e Autostrade. Date e orari : Si preannunciano numerosi disagi per coloro che usano abitualmente i mezzi per spostarsi. I benzinai italiani hanno infatti perso la pazienza ed è stato quindi indetto uno Sciopero nei primi giorni di novembre. Per 48 ore gli automobilisti saranno costretti a fare i conti con questa protesta. L’astensione lavorativa è stata proclamata dai gestori degli impianti stradali e autostradali di distribuzione carburanti. Si tratta di Faib ...

Sciopero dei benzinai dal 6 all’8 novembre : disagi su strade e Autostrade contro la Manovra : Sciopero dei benzinai contro il dl fiscale dalle 6 di mercoledì 6 alle 6 di venerdì 8 novembre: la protesta è stata promossa da Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio e l'interruzione del servizio riguarderà tutte le pompe stradali e autostradali d'Italia, con conseguenti disagi per gli automobilisti.Continua a leggere