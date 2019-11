Terremoto in tempo reale INGV | scosse di oggi 21 Novembre 2019 ultimi terremoti | orario

Terremoto in tempo reale fortissima scossa in Messico - panico tra la gente - paura per tsunami : Una fortissima scossa di Terremoto è stata sentita dalla popolazione dell’America Centrale. L’evento sismico, di magnitudo 6.4, è avvenuto quando in America Centrale erano le 22,27 in Italia le 5,27. Il sisma è stato rilevato dall’Istituto di geofisica e vulcanologia di Roma e dal servizio geologico degli Stati Uniti d’America. L’epicentro del violento Terremoto è stato individuato a pochi chilometri dalla città di Tapachula. La ...

Terremoto in tempo reale - scossa nel Lazio trema la terra a Sora in provincia di Frosinone : Una scossa di Terremoto è stata rilevata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ai confini del Lazio con l’Abruzzo. L’evento sismico è avvenuto nella notte appena trascorsa e ha interessato le province di Frosinone e dell’Aquila. Il Terremoto, di magnitudo 2.0, è avvenuto alle ore 3,52. L’epicentro della scossa è stato registrato a 6 chilometri da Sora in provincia di Frosinone a una profondità di 13 ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 20 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Ultime ore relativamente tranquille nel sottosuolo italiano. Da segnalare una debole scossa tra marsica e ciociaria in nottata. Altrove nulla da segnalare al...

**Terremoto : Mattarella - ‘tempo ricostruzione stringe - non disperdere comunità’** : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Solidarietà fattiva va ribadita per i Comuni del Centro-Italia colpiti dai terremoti. Il lavoro di ricostruzione è faticoso, e purtroppo presenta lacune e lentezze. Non si tratta soltanto di ricostruire edifici, pur importantissimi. Il tempo incalza perché occorre evitare che si disperdano le comunità”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo ad Arezzo ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 19 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Ultime ore decisamente tranquille nel sottosuolo italiano, considerando che non è stata rilevata alcuna scossa significativa tra notte e prime ore del mattino....

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 18 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Notte piatta nel sottosuolo italiano, al mattino invece rilevate diverse scosse a largo della Calabria. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete...

Terremoto in tempo reale - fortissima scossa in Marocco - trema la terra nel nord Africa - paura tra la gente : Una fortissima scossa di Terremoto è stata localizzata in Marocco a pochi chilometri dalla costa. L’evento sismico, di magnitudo 5.2, è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. La terra ha tremato per parecchi secondo provocando paura e terrore tra la gente. La scossa è stata registrata alle ore 9,39 in Italia. L’evento sismico si è verificato a pochi chilometri dalla città di Ksabi ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 15 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Lievi scosse nella notte nel romano, avvertite debolmente. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito?troverete l'elenco con tutte le scosse registrate in...

Terremoto in tempo reale - nuova scossa nel Lazio trema la terra vicino Roma : Una scossa di Terremoto è stata segnalata nel Lazio a pochi chilometri da Roma. L’evento sismico è avvenuto nel cuore della notte. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha registrato la scossa di Terremoto a 42 chilometri da Roma. L’epicentro è stato localizzato a una profondità di 11 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni interessati dall’evento sismico di magnitudo 2.3 sono stati i seguenti: Artena, ...

Maltempo Veneto - frana nel vicentino : evacuate 15 persone - “forte boato - pensavamo a un Terremoto” : Nottata di paura la scorsa notte in Valbrenta, nel vicentino, dove i residenti hanno udito un forte boato, simile ad un terremoto: in realtà una frana si è verificata nella frazione di Collicello, nell’ex comune di Valstagna, dal giugno scorso riunito nel nuovo ente di Valbrenta. evacuate in via precauzionale poco meno di una decina di famiglie, per un totale di una quindicina di residenti, che hanno dovuto lasciare le loro case, che ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 14 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Notte totalmente tranquilla nel sottosuolo italiano, rilevata al mattino una debole scossa sul Gargano. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito?troverete...

Terremoto in tempo reale - nuova scossa in Puglia - trema la terra a San Giovanni Rotondo : Una nuova scossa di Terremoto è stata segnalata qualche istante fa in Puglia più precisamente sul Gargano a San Giovanni Rotondo. La scossa, di magnitudo 2.2, è stata segnalata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma a una distanza da San Giovanni Rotondo di soli 10 chilometri. L’evento sismico è avvenuto alle ore 8,31 di oggi 14 novembre 2019. I comuni interessati dall’evento sismico sono stati i seguenti: ...

Terremoto in tempo reale - scossa in Sicilia trema la terra a Catania : Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata nella giornata di oggi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. La scossa, di magnitudo 3.1, si è verificata in prossimità di Milo paesino i piedi dell’Etna. L’evento sismico è avvenuto alle 14,26 di oggi e l’epicentro è stato localizzato a soli 7 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni che hanno avvertito la scossa sono stati i seguenti: Milo, Sant’Alfio, ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 13 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Lievi scosse rilevate nella notte sulla costa molisana, nel Lazio e in Trentino, avvertite solo da poche persone. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...