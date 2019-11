Sesso | video hard del calciatore in discoteca | il club lo sospende Lui si difende | «Non

Fonte : attualitavip.myblog

(Di giovedì 21 novembre 2019)nel bagno di unacon una ragazza. Il tutto ripreso illegalmente con un telefonino e finito chissà come su WhatsApp: unche in pochissimo tempo è diventato virale. Ilprofessionista Matteo Voltolini, 23 anni, secondo portiere della Reggiana in serie C, è finito suo malgrado nella bufera per una serata indopo l’ultima partita in cui avrebbe fattocon la bella fidanzata Juliette Ferrari in un locale da ballo di Reggio Emilia. Ildiè diventato ben presto virale attraverso le chat di whatsapp e il suoha deciso dirlo dalla attività sportiva per precauzione. Ilsarebbe stato ripreso da qualcuno che entra nel bagno accanto e, approfittando dell’apertura sulla sommità del pannello divisorio, ha filmato i due ragazzi in atteggiamenti intimi. I due giovani a quanto si dice non si sarebbero accorti di nulla e ...

Sport_Mediaset : Fa sesso nel bagno della discoteca: il video diventa virale e la #Reggiana lo sospende. - jtebzbien : RT @SoniaBianchi15: Voglio conoscere un uomo che mi faccia capire cosa sia il vero sesso, sono stufa di usare questa zucchina!!?? ???? ?? Scr… - Pasquale14986 : RT @MStudentessa: Cerco uomo 30-50 disponibile per sesso libertino. No aperitivi, pizze, caffè, no inconcludenti. ???? # RT Scrivimi in chat… -