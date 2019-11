Facebook lancia Whale | l' app per creare nuovi meme

Tenta di lanciare dalla finestra la fidanzata incinta : “Un altro le ha messo mi piace su Facebook” : Ashley Brazier, 31 anni, del Kent, è stato condannato a 3 anni e 9 mesi di reclusione per aver brutalmente attaccato la sua fidanzata incinta dopo che un altro aveva messo mi piace a una sua foto su Facebook. HA Tentato di gettarla giù da una finestra, l'ha spinta contro un muro tenendola per la gola e le ha forato un polmone. Ma lei è sopravvissuta per miracolo.Continua a leggere

Zuckerberg lancia "Pay". Facebook debutta nei pagamenti digitali : Facebook entra ufficialmente nel mondo dei pagamenti digitali. La società annuncia Pay, destinato agli utenti che usano l’ecosistema di app della società guidata da Mark Zuckerberg, cioè Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp, e che “offrirà alle persone un’esperienza di pagamento comoda, sicura e coerente” tra tutte le applicazioni.Facebook Pay debutterà questa settimana negli Stati ...

Facebook ha lanciato Preventive Health - per ricordarti quando è ora di passare dal medico : (immagine: Facebook) Volete ricevere promemoria personalizzati sui check-up medici da fare? Da oggi, se vivete negli Stati Uniti, Facebook vi offre anche questo servizio. Basta accedere a Preventive Health e dare il consenso per l’uso di informazioni come il vostro genere e la vostra età. Sì, è vero, non è passato molto tempo dallo scandalo di Cambridge Analytica e più di qualcuno forse storcerà il naso, ma il colosso dei social assicura ...

Facebook lancia il servizio News - tregua con i media : pagamento di commissioni alle aziende editoriali : Facebook lancia il servizio News e offre a un limitato gruppo di utenti americani – circa 200.000 – l’accesso a storie e notizie di diverse pubblicazioni, dal New York Times al Wall Street Journal, dal Washington Post a Conde’ Nast. L’ultima iniziativa del gigante dei social network punta a siglare una tregua con l’industria dei media, che da tempo critica e chiede a Facebook e alla Silicon Valley di ...

Zuckerberg lancia la novità 'Facebook News' : "Il giornalismo è importante per la democrazia" : Mark Zuckerberg ha annunciato la nascita di Facebook News, un progetto per supportare il giornalismo di qualità: ”È una nuova sezione dedicata alle notizie di alta qualità personalizzata sugli interessi degli utenti”, ha scritto il fondatore di Facebook in un post sulla sua pagina. “Il nostro obiettivo - sottolinea il CEO di Facebook - è mettere in evidenza le testate che trattano ...

Facebook si lancia nella moda con Fashion++ : Sarà una sorta di stylist virtuale che - grazie all'intelligenza artificiale - darà consigli di abbigliamento agli utenti. Riconoscendo i vestiti e dando suggerimenti su cosa cambiare o aggiungere