Ufficiale – Maradona lascia la panchina del Gimnasia

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Si era preso un po’ di tempo per pensarci, dopo che gli stessi giocatori gli avevano chiesto di restare, ma era nell’aria il suo addio e questa sera è stato lo stesso presidente Pellegrino a dare la notizia: Diego Armandonon è più l’allenatore delLa Plata “non sarà più l’allenatore della squadra” La motivazioni le aveva spiegate ieri lo stesso Pide de Oro in lacrime, “Se resta il presidente, continuo. Altrimenti me ne vado” Diego aveva spiegato che non se la sentiva di continuare senza Pellegrino dal momento che il presidente delnon aveva infatti ripresentato la sua candidatura per la prossima elezione nella società. L'articololadelilNapolista.

