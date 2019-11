Samsung Galaxy Note 10+ in edizione speciale Star Wars

Samsung Galaxy Fold 4G dovrebbe essere dietro l’angolo - mentre il Galaxy Fold 2 potrebbe avere un design molto familiare : Sono numerosi i rumor che parlano dell'imminente annuncio del Samsung Galaxy Fold 4G SM-F700 e del nuovo design con fotocamera punch-hole del Galaxy Fold 2 L'articolo Samsung Galaxy Fold 4G dovrebbe essere dietro l’angolo, mentre il Galaxy Fold 2 potrebbe avere un design molto familiare proviene da TuttoAndroid.

Samsung annuncia un update software piuttosto importante per i Galaxy Watch e Galaxy Watch Active : Nelle prossime ore Samsung rilascerà un importante aggiornamento software per i Galaxy Watch e Galaxy Watch Active L'articolo Samsung annuncia un update software piuttosto importante per i Galaxy Watch e Galaxy Watch Active proviene da TuttoAndroid.

Samsung non batte la fiacca e rilascia la quinta beta pubblica di Android 10 con la One UI 2.0 per la gamma Galaxy S10 : Samsung pubblica la quinti beta pubblica di Android 10 con la One UI 2.0 per la gamma Galaxy S10 L'articolo Samsung non batte la fiacca e rilascia la quinta beta pubblica di Android 10 con la One UI 2.0 per la gamma Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung abbraccia il lato oscuro della forza con il nuovo Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition : In anticipo rispetto alla data di presentazione dell'ultimo film di Star Wars, Samsung annuncia il nuovo Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition L'articolo Samsung abbraccia il lato oscuro della forza con il nuovo Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition proviene da TuttoAndroid.

Zero bordi con il Samsung Galaxy S11 : un netto passo in avanti rispetto al Galaxy S10 : Dovremo attendere ancora tre mesi abbondanti prima di conoscere i punti di forza dei nuovi Samsung Galaxy S11, ma le indiscrezioni di oggi 18 novembre sono già molto interessanti. Inutile dire che siamo distanti da news ufficiali sul top di gamma che verrà lanciato sul mercato nel primo trimestre del 2020. Tuttavia, dopo avervi parlato della fotocamera nel corso dell'ultimo fine settimana, è possibile fare un netto passo in avanti anche dal ...

Samsung ottimizza al massimo le cornici del Galaxy S11 mentre Sony punta al 2020 per rivoluzionare la gamma Xperia : Il Samsung Galaxy S11 dovrebbe montare un display con cornici sottili mentre i rumor sui nuovi smartphone Xperia di Sony puntano ad 2020 di fuoco L'articolo Samsung ottimizza al massimo le cornici del Galaxy S11 mentre Sony punta al 2020 per rivoluzionare la gamma Xperia proviene da TuttoAndroid.

Duplicata la beta Android 10 per S10 sul Samsung Galaxy Note 10 : primi dettagli disponibili : Occorre analizzare in modo approfondito quanto raccolto stamane per quanto concerne il Samsung Galaxy Note 10, in riferimento alla nuova beta impostata su Android 10. Dopo l'annuncio della scorsa settimana prontamente riportato sulle nostre pagine, dunque, tocca fare uno step ulteriore, al netto del fatto che il programma non sia stato esteso al mercato italiano. Proviamo ad esaminare la questione, con le prime informazioni disponibili oggi 18 ...

Due settimane decisive per Android 10 su Samsung Galaxy S9 e Note 9 : beta al via : Questo lunedì 18 novembre si apre con delle anticipazioni fondamentali relative ad Android 10 su Samsung Galaxy S9 ma pure sul Galaxy Note 9. Entrambi gli ex top di gamma sarebbero davvero ad un passo dal ricevere la beta contenente pure l'interfaccia nuova di zecca OneUI 2.0. I termini son davvero ridotti e rientrano nell'arco delle due prossime settimane. Facciamo chiarezza, prima di tutto, sulla fonte che da per scontato l'arrivo della ...

Scaldate i vostri Samsung Galaxy S8 - Galaxy S9 e Galaxy Note 9 - Android 10 è in arrivo a breve : Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy Note 9 riceveranno a giorni la prima beta di Android 10, finalmente. Nuove speranze pure per un futuro aggiornamento per Samsung Galaxy S8, parola del servizio clienti. L'articolo Scaldate i vostri Samsung Galaxy S8, Galaxy S9 e Galaxy Note 9, Android 10 è in arrivo a breve proviene da TuttoAndroid.

Le nuove AirPods Pro di Apple non impensieriscono le (ottime) Samsung Galaxy Buds : Le Samsung Galaxy Buds continuano ad offrire una qualità audio superiore rispetto alle nuove Apple AirPods Pro L'articolo Le nuove AirPods Pro di Apple non impensieriscono le (ottime) Samsung Galaxy Buds proviene da TuttoAndroid.

Fonti tedesche parlano di Android 10 per Samsung Galaxy S8 : necessari dei chiarimenti : Il weekend che ci siamo appena messi alle spalle è stato caratterizzato tra le altre cose dall'annuncio del possibile rilascio dell'aggiornamento con Android 10 a bordo del Samsung Galaxy S8. Una mossa potenzialmente sorprendente per il produttore coreano, considerando che fino a questo momento utenti e addetti ai lavori avevano escluso nel modo più assoluto uno scenario di questo tipo. Dopo alcune precisazioni riportate a fine ottobre sulle ...

Nuovi aggiornamenti da scaricare per Huawei MediaPad M5 LTE - P Smart Z - Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ : Huawei ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di sicurezza per Huawei P Smart Z e Huawei MediaPad M5 LTE. Ecco tutti i dettagli L'articolo Nuovi aggiornamenti da scaricare per Huawei MediaPad M5 LTE, P Smart Z, Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ proviene da TuttoAndroid.

Display 3D su tutti i 4 bordi : ecco come potrebbe essere il primo smartphone della serie Samsung Galaxy One : Stando ad un brevetto, nel 2020 oltre ai Samsung Galaxy S11 e Galaxy Note 11 il produttore coreano potrebbe lanciare anche la serie Samsung Galaxy One L'articolo Display 3D su tutti i 4 bordi: ecco come potrebbe essere il primo smartphone della serie Samsung Galaxy One proviene da TuttoAndroid.

Istruzioni Samsung A40 manuale Galaxy Android 9 Pdf : Istruzioni Samsung Galaxy A40 PDF Italiano scaricare l'ultima versione del manuale Samsung Android Pdf con tutte le guide e trucchi per il Samsung A40