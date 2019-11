Salute | Italia prima in Europa per morti da antibiotico-resistenza

Salute : i pidocchi infestano 50mila ragazzini italiani - anche alle superiori : Prurito, arrossamenti della cute e all’improvviso la scoperta di un animaletto fra i capelli. A poco più di due mesi dall’inizio della scuola torna l’incubo dei pidocchi, parassiti che “in questo momento in Italia colpiscono circa 50.000 alunni nella fascia di età fra 2 e 18 anni, da Nord a Sud“. E’ quanto emerge da un’indagine realizzata per l’AdnKronos Salute dal pediatra di Milano Italo ...

Salute pubblica in Italia e in Europa : gli impatti dei cambiamenti climatici : Il clima che cambia ha effetti sulla Salute delle persone: interventi e investimenti su mobilità, energie rinnovabili, prevenzione strutture sanitarie ci aiuteranno ad affrontare al meglio questo tema, anche in Italia. Numeri e dettagli nella presentazione Italiana di “The Lancet Countdown 2019: Tracking Progress on Health and Climate Change”, il rapporto annuale che nasce da una collaborazione internazionale e multidisciplinare e fa il punto ...

Italiani i più in Salute nella Ue dopo gli spagnoli - ma il Ssn è da metà classifica : Le lacune storiche o più recenti del Servizio sanitario nazionale, a partire dalle risorse economiche disponibili più ridotte rispetto agli altri Partner europei, ci fanno scivolare più in basso nela capacità di mantenere un buono stato di salute

Salute : il tabacco viene consumato dal 47.3% degli studenti italiani : A provare il fumo di sigaretta almeno una volta nella vita sono stati, nel 2018, il 56,9% degli studenti, circa un milione e mezzo, con un andamento in calo costante dal 2000, quando rappresentavano il 67,5%. La prevalenza aumenta con l’eta’ mentre, per quanto riguarda il sesso, dopo i 16 anni le femmine mostrano quote piu’ alte dei coetanei, con una forbice che torna ad ampliarsi nel 2018 (55,9% vs 58,0%) dopo la riduzione ...

Salute - italiani sempre più stanchi : la sera il 70% è esausto : italiani sempre più stanchi. Il 70%, tra lavoro e ‘corse’ quotidiane arriva a sera esausto, il 46% non riesce a trovare tempo per rilassarsi, il 44% ha dovuto affrontare situazioni di spossatezza, il 40% ha sperimentato preoccupazioni di tipo economico mentre il 48% della popolazione fra i 35 e i 50 anni fatica a condurre una vita sociale soddisfacente. E’ quanto emerge da un’indagine commissionata da Abbott, presentata ...

Salumi contenenti listeria - è allarme in Italia : “non consumare” l’avviso del Ministero della Salute [LOTTO E MARCHIO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo per il prodotto denominato “Coppa di testa di modena affettata” in vaschetta da 125 g. Marchio di produzione: “Gigi il Salumificio s.r.l.“. Il motivo della segnalazione è indicato in “Richiamo per rischio microbiologico: presenza di listeria“. Il lotto incriminato è il n° 1478, con data 04-01-2020. L’avvertenza è di “non consumare ...

Carne contaminata da Listeria : è allerta in Italia - l’avviso del Ministero della Salute [INFO e DETTAGLI] : Carne contaminata da Listeria monocytogenes: il richiamo arriva dal Ministero della Salute ed è relativo al prodotto “Sfilacci di cavallo” commercializzato dall’azienda “NABA CARNI SPA”. Nello specifico il prodotto interessato a marchio “MASINA DAL 1929 LA SALUMERIA” è venduto in confezioni da 10gr con il numero di lotto 93543 e con la data di scadenza 31/01/2020. Il motivo del richiamo arriva per un ...

Salute - studenti italiani creano app per la prevenzione dei tumori al seno : Un dispositivo piccolo e maneggevole collegato a una app per smartphone per rilevare eventuali patologie morfologiche del seno e facilitare quindi la diagnosi precoce e la prevenzione del tumore al seno. È questa l’idea del progetto ‘Test your breast’ che un gruppo di studenti dell’Università di Palermo ha portato all’Innovation Day organizzato dal Consorzio Arca nell’ambito del programma comunitario Eit Health. Il gruppo, composto ...

Salute : “È l’infertilità la malattia del nostro tempo - colpisce il 25% degli italiani” : La Medicina della Riproduzione è una delle protagoniste del Congresso Nazionale di Ginecologia e Ostetricia in corso a Napoli: una disciplina che nasceva oltre trent’anni fa di esclusiva pertinenza ginecologica e che oggirappresenta l’emblema della multidisciplinarietà, nello sforzo costante di accompagnare scrupolosamente la coppia attraverso un percorso diagnostico-terapeutico personalizzato per il raggiungimento della gravidanza. Integrazione ...

“Rischi per la Salute”. Maxi sequestro di uova in Italia : stavano per finire sulle nostre tavole : Una vasta operazione dei Nas ha portato al sequestro di 32mila uova a rischio e alla chiusura di nove aziende. Tra le accuse contestate: maltrattamento animali, frode in commercio, uova prive di tracciabilità e tenute in condizioni non ottimali. Nel complesso sono stte 101 violazioni amministrative e penali contestate; 7 operatori del settore denunciati per maltrattamento di animali e frode in commercio. È il bilancio dei controlli effettuati ...

I Rettori italiani per la Salute e l’ambiente : presentato il Manifesto SIMA “U4ALL” : Dalle colonne di “The Lancet”, la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) chiama a raccolta i Rettori delle università italiane e chiede loro pieno l’impegno di aderire al Manifesto “University Rectors for All” (U4ALL), pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica[1]. Il documento porta la prima firma del professore Alessandro Miani, presidente SIMA ed è stato presentato questa mattina a Roma, presso la Sala Stampa della ...

Salute - Altroconsumo : “Anche in Italia ritiri di creme solari bocciate dai test” : In Spagna ritirate dal commercio due creme solari con un indice di protezione reale inferiore a quello dichiarato in confezione, dopo la segnalazione dei consumatori. E in Italia? “Alla luce dei nuovi risultati ci aspettiamo che il prodotto Isdin, venduto anche nel nostro Paese, venga ritirato anche qui e abbiamo scritto nuovamente al ministero della Salute, chiedendo che vengano effettuate indagini indipendenti anche sull’altro ...

Medicina e Salute - Gioacchino Tedeschi nuovo presidente dei neurologi italiani : Medicina e salute, Gioacchino Tedeschi, direttore della I Clinica neurologica e Neurofisiopatologia dell'Universita' della Campania "Vanvitelli"

Salute : un italiano su 10 “non ha risorse per garantirsi una corretta alimentazione” : “Piu’ di un italiano su dieci non ha risorse adeguate per garantirsi una corretta e sana alimentazione, una delle situazioni peggiori all’interno dell’Unione Europa“: è quanto emerge da una analisi Coldiretti sulla base dei dati Eurostat diffusa in occasione della Giornata Mondiale dell’alimentazione promossa dalla Fao in tutto il mondo il 16 Ottobre. “L’11% della popolazione italiana – sottolinea la Coldiretti – non puo’ ...