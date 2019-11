Mundo Deportivo | rottura tra il Napoli e Fabiàn Ruiz | è assalto Barcellona

Mundo Deportivo : Fabian Ruiz non rinnova col Napoli e aspetta il Barcellona : Fabian Ruiz blocca il suo rinnovo con il Napoli. Questo il titolo della prima pagina del Mundo Deportivo sul campione spagnolo che è il sogno del Barcellona. Proprio questo stop potrebbe aprire le porte per una possibile trattativa con il club Blaugrana. E di sicuro, scrive il quotidiano spagnoli, la situazione di crisi scatenatasi dopo l’ammutinamento non ha aiutato Fabian a trovare serenità. Prima che tutto esplodesse, il presidente ...

Calciomercato Juventus - Mundo Deportivo : 'Rakitic - possibile duello con l'Inter' : Mancano poco meno di due mesi all'inizio del Calciomercato invernale ma le voci su eventuali trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio iniziano a riempire i principali media sportivi. Due delle società più chiacchierate in tal senso sono proprio Juventus ed Inter, con i bianconeri che probabilmente dovranno pensare maggiormente alle cessioni prima di investire mentre la società di Suning, come dichiarato da Marotta nel prepartita di ...

Aguilar (Mundo Deportivo) consiglia al Barcellona di investire a gennaio su de Ligt : La Juventus è pronta alla trasferta di Mosca contro la Lokomotiv, match decisivo per la Champions League: in caso di vittoria i bianconeri sarebbero matematicamente qualificati per gli ottavi della massima competizione europea. Nonostante il calcio giocato sia uno degli argomenti principali, a tenere banco però sono anche le notizie di calciomercato, ad alimentare un'indiscrezione importante è il noto giornale sportivo spagnolo 'Mundo ...

Inter - Mundo Deportivo : 'Lautaro nel mirino del Manchester United' : Uno dei giocatori che si sta mettendo maggiormente in mostra in questa prima parte della stagione in casa Inter è sicuramente Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, dopo qualche perplessità che avevano lasciato le sue prestazioni nelle prime partite, è esploso praticamente dalla trasferta a Barcellona, quando ha realizzato la rete del momentaneo 1-0 al Camp Nou e da allora ha praticamente sempre segnato, eccezion fatta per la partita contro ...

Milan - per Mundo Deportivo 'Guardiola sarebbe il prossimo obiettivo per la panchina' : Secondo quanto riportato da 'Mundo Deportivo', la Elliott Management sarebbe stanchi dell'attuale gestione del Milan e starebbero cercando di rivoluzionare la squadra, ma anche la dirigenza. Secondo l'indiscrezione della testata spagnola, il fondo statunitense proprietario del club meneghino vorrebbe Pep Guardiola sulla panchina nella stagione 2020/21, anche se il contratto dello spagnolo col Manchester City scade proprio nel 2021. Motivo per ...

Mundo Deportivo : interesse del Napoli per Unai Núñez : Su Mundo Deportivo si parla di Unai Núñez e di un possibile interessamento del Napoli su di lui. Al momento il calciatore non avrebbe ancora trovato un accordo per il rinnovo con l’Athletic Bilbao e Eurocalciomercato.net ha avanzato l’ipotesi che il club di De Laurentiis lo voglia per rafforzare la squadra. Il difensore ha 22 anni e al momento non gioca con regolarità nella sua squadra. Ha una clausola non troppo alta, di 30 milioni di euro. ...

Mundo Deportivo : Fabian Ruiz è il perno della Nazionale spagnola : Mundo Deportivo sottolinea quando Fabian Ruiz stia diventando una pedina fondamentale per la Spagna di Roberto Moreno come dimostrato nella partita contro la Norvegia. La Nazionale spagnola basa il suo gioco sulla collettività, evitando di esasperare gli individualismi e proprio nel gioco di squadra Fabian Ruiz si è dimostrato una pedina fondamentale, perché il centrocampista ha la capacità di migliorare l’ecosistema di cui fa ...

El Mundo Deportivo : “Fabian non ha fretta di rinnovare col Napoli” : In Spagna si parla tanto di Fabian Ruiz. Quasi una pagina al giorno tra un quotidiano sportivo e l’altro. Oggi se ne occupa nuovamente El Mundo Deportivo molto interessato al rinnovo del contratto. Il quotidiano riporta l’intenzione del Napoli di rinnovare il contratto al centrocampista spagnolo e di portare la clausola rescissoria a 120 milioni di euro. Il contratto scade nel 2023 e il Napoli – secondo il quotidiano – ...

El Mundo Deportivo : Fabian Ruiz recuperato - domani gioca la Spagna : El Mundo Deportivo scrive che Fabian Ruiz ha superato la faringite ed è abile e arruolato per la trasferta di domani della Spagna in Norvegia dove disputerà la partita di qualificazione per gli Europei. Il calciatore del Napoli – trattato sempre con molto interesse dai quotidiani spagnoli – ieri è tornato ad allenarsi in gruppo allenato. Il quotidiano scrive che il ct Roberto Moreno potrà contare sul suo apporto, vedremo se sarà ...

Mundo Deportivo : comincia la guerra Barcellona-Real Madrid per Fabian Ruiz : Si prospetta una guerra tra Barcellona e Real Madrid per Fabian Ruiz, scrive oggi il Mundo Deportivo. Le intenzioni dei blaugrana sul centrocampista del Napoli, erano già chiare quando Eric Abidal, il segretario tecnico della Barca, lo aveva studiato a Lecce, le intenzioni dei Blancos invece non appaiono ancora chiare. Non si capisce se Fabian Ruiz potrebbe interessare come alternativa a Pogba ed Eriksen o se sia solo una manovra per ...

El Mundo Deportivo e “l’epidemia infortuni al Barcellona” : sono già otto : Il Mundo Deportivo dedica una pagina agli infortunati del Barcellona. “Epidemia infortuni” scrive. Il quotidiano mette sotto accusa la breve preparazione e il doppio tour all’estero. L’ultimo calciatore infortunato è stato Junior Firpo che non potrà giocare contro il Siviglia e starà fermo un paio di settimane. Un’assenza che inguaia Valverde: anche Jordi Alba è infortunato e Lenglet è squalificato. La difesa dovrà essere ...

Mundo Deportivo : Fabian Ruiz sa del Barcellona - ma resta concentrato sul Napoli : Il Mundo Deportivo ieri aveva scritto in prima pagina del forte interesse del Barcellona per Fabian Ruiz, oggi il quotidiano spagnolo insiste che anche Fabian ne è a conoscenza già dalla passata stagione prima del suo arrivo a Napoli. E adesso sa anche dell’aumentato interesse a seguito dello spionaggio del segretario del Barcellona Eric Abidal che lo ha seguito dalla tribuna durante la gara Lecce-Napoli Fabian sa di essere tra le ...