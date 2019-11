Maltempo | Provincia Belluno | situazione frane e smottamenti in evoluzione

Maltempo Pesaro Urbino : la Provincia rimuove i massi sulla strada “Delle Cesane” : La Provincia di Pesaro e Urbino è intervenuta con i propri cantonieri sulla strada Provinciale 51 ”Delle Cesane” a Fossombrone, tra la zona ”Cittadella” e l’inizio del bosco demaniale, per rimuovere dalla carreggiata due grossi massi caduti dalla parete rocciosa in seguito al Maltempo che si è abbattuto sul territorio. E’ stata anche posizionata, riferisce una nota, apposita segnaletica per la sicurezza ...

Maltempo : Provincia Belluno - servono strumenti concreti per cura territorio : Belluno, 18 nov. (Adnkronos) - "Ancora una volta il sistema di Protezione Civile e di gestione dell’emergenza ha funzionato. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato in queste giornate difficili per il nostro territorio". Lo dice il presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, all’indom

Maltempo Lazio : esondazioni - frane e crolli in provincia di Roma : Continuano senza sosta i monitoraggi e gli interventi sulle strade provinciali da parte del Servizio Geologico Difesa Suolo e Protezione Civile, Polizia Metropolitana e del Dipartimento Viabilita’ di Citta’ metropolitana di Roma, in costante contatto con la Protezione Civile e la Prefettura di Roma per dare supporto al territorio provinciale. Sulla Laurentina (km 17) ieri sera pattuglie della Polizia Locale di C.M. hanno effettuato ...

Maltempo Pisa : il Prefetto invita i sindaci di tutta la provincia a tenere le scuole chiuse domani 18 novembre : Il Prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, ha invitato i sindaci dei comuni della provincia di Pisa a valutare, “in relazione al particolare stato dei luoghi, l’opportunità di limitare, a tutela della pubblica e privata incolumità, gli spostamenti delle popolazione attraverso le necessarie misure precauzionali, anche con riferimento alla adozione di provvedimenti di chiusura delle scuole e degli uffici pubblici“. L’invito ...

Maltempo Emilia-Romagna : situazione critica nell’intero bacino del Reno - in provincia di Bologna - Ravenna e Ferrara : L’ondata di forte Maltempo che ha colpito in queste ore l’Emilia-Romagna sta creando situazioni di criticità soprattutto nelle province di Bologna e Ferrara per il rapido innalzamento del livello dei fiumi. Permane lo stato di allerta rosso, che non esclude rischi di sormonto dei corsi d’acqua. Le precipitazioni intense delle ultime 48 ore hanno creato tre colmi di piena a distanza ravvicinata con situazioni di allarme soprattutto nel bolognese. ...

Maltempo : 100 interventi vigili del fuoco a Roma e provincia : Sono circa 100 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 12 ore a Roma e in provincia a causa del Maltempo. La maggior parte delle segnalazioni, circa un 80% per caduta di alberi, per rami pericolanti, per tegole, per caduta di pali pubblici e per infiltrazioni d’acqua in appartamenti. Il restante 20% per soccorso ordinario. L'articolo Maltempo: 100 interventi vigili del fuoco a Roma e provincia sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - la Provincia di Bolzano : “Strade chiuse e 1.220 utenti senza corrente” : Una valanga in Val Senales tra Certosa e Senale ha bloccato la strada. La statale della Val Pusteria è bloccata poco prima del confine con il Tirolo Orientale, sono chiuse anche la strada per il Passo di Lavazè e la strada della Val Badia. L’Ufficio geologia informa che si è verificata una frana a Favogna. La Conferenza di valutazione, composta dai rappresentanti di Servizio meteorologico, Servizio valanghe, Ripartizione foreste, Ufficio ...

Maltempo Veneto : la Provincia di Belluno attiva la struttura della Protezione civile : La Provincia di Belluno sta attivando la struttura operativa della Protezione civile per fronteggiare il Maltempo. “Come un anno fa, con la tempesta Vaia, il personale e i tecnici della Provincia sono pronti ad affrontare il prossimo episodio di Maltempo, che dall’Arpav ci segnalano come particolarmente importante, ma che speriamo non sia neanche paragonabile a quello dell’ottobre 2018”, afferma il consigliere Provinciale ...

Maltempo - allerta rossa e scuole chiuse nel meridione. Tromba d’aria in provincia di Matera - acqua alta a Venezia : Tromba d’aria a Matera, acqua alta a Venezia, disagi a Roma: continua da qualche giorno il Maltempo su gran parte delle regioni italiane. La perturbazione proveniente dall’Africa colpisce soprattutto le regioni meridionali, portando piogge, venti forti e mareggiate. Molti comuni hanno deciso di tenere le scuole chiuse, tra questi Taranto, Lecce, Brindisi, Catanzaro, Reggio Calabria, Napoli e Venezia. È allerta rossa per Calabria, ...

Maltempo e disagi in Lombardia : strade chiuse in provincia di Sondrio : A causa del Maltempo, sulla SS36 “del lago di Como e dello Spluga” è provvisoriamente chiuso il tratto dal km 140,000 al km 149,519, nei pressi di Teggiate Nuova nel comune di Madesimo in provincia di Sondrio. Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità. L'articolo Maltempo e disagi in Lombardia: strade chiuse in provincia di Sondrio sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Benevento : strada provinciale chiusa nel Sannio - disagi : A causa della caduta di massi, la Provincia di Benevento ha disposto la chiusura al traffico della strada provinciale che collega Cerreto Sannita a Cusano Mutri, determinando l’isolamento di quest’ultimo Comune. La chiusura dell’unica arteria di collegamento costringe a percorrere percorsi alternativi con grandi disagi per la popolazione. L'articolo Maltempo Benevento: strada provinciale chiusa nel Sannio, disagi sembra essere ...

Maltempo Benevento - strada chiusa per caduta massi : la Provincia effettua un sopralluogo : sopralluogo, questa mattina, sulla strada Provinciale che collega Cerreto Sannita con Cusano Mutri e che era stata chiusa dopo la caduta massi causata dal Maltempo delle scorse ore. “Per gli interventi a breve termine – si legge nella nota diramata dalla Provincia – è stato predisposto ed ordinato il ripristino della rete paramassi che è stata comunque sfondata per alcuni metri lineari. Il servizio Viabilità ha anche avviato ...

Maltempo : chiusa per forte vento parte della strada statale 38 “dello Stelvio” in provincia di Sondrio : A causa del Maltempo delle ultime ore e per la presenza di vento forte, la strada statale 38 “Dello Stelvio” è provvisoriamente chiusa al transito dal km 106,500 al km 124,306, in direzione Bormio, in località Valdidentro, in provincia di Sondrio. Lo comunica in una nota Anas. Sul posto sono presenti le squadre della societa’ del Gruppo Fs e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino ...

Maltempo - chiuso un tratto della provinciale Scicli Sampieri : Maltempo, chiuso un tratto vecchia provinciale Scicli-Sampieri. E’ quanto si legge sulla pagina Facebook del Comune di Scicli.