Ius soli | Pizzarotti | “Di Maio sconcertato? Non so quanti giorni reali abbia lavorato in

Ius soli e ius culturae - di cosa parliamo e su cosa sta discutendo il governo : Il dibattito sullo ius soli e sullo ius culturae è ripreso ieri, dopo che il Partito Democratico ha sollevato ancora una volta la necessità di ridiscutere la legge. Luigi Di Maio ha detto che la proposta di legge non è nel programma del governo giallo-rosso. In realtà uno dei punti del testo recita così: "Il governo promuoverà una più efficace protezione dei diritti della persona, anche di nuova generazione, rimuovendo tutte le forme di ...

Stefano Bonaccini : "Ius soli? Le priorità sono il dissesto idrogeologico e cambiare la plastic tax" : “Ius soli? Le due priorità in questo momento sono: un grande piano di prevenzione contro il dissesto idrogeologico e cambiare la plastic tax. Secondo me servivano toni per mettere al centro altre questioni oltre allo ius soli”.Lo afferma Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna a 24Mattino su Radio 24, osservando che “quando si affermano diritti non c’è mai un momento giusto o non giusto. ...

Stefano Bonaccini : "Ius soli? Le priorità sono il dissesto idrogeologico e affrontare plastic tax" : “Ius soli? Le due priorità in questo momento sono: un grande piano di prevenzione contro il dissesto idrogeologico e cambiare la plastic tax. Secondo me servivano toni per mettere al centro altre questioni oltre allo ius soli”.Lo afferma Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna a 24Mattino su Radio 24, osservando che “quando si affermano diritti non c’è mai un momento giusto o non giusto. ...

Parlare oggi di Ius soli non è “sconcertante” come dice Di Maio - ma necessario : come da tradizione, la nuova settimana si apre con le solite tensioni nell’esecutivo italiano. Gli oggetti del contendere sono tanti, ma ce n’è uno che più di tutti sta creando problemi. L’approvazione dello ius soli, un evergreen verrebbe da dire. Dalla convention di Bologna per la rifondazione del Pd, il segretario Nicola Zingaretti ha provato a fare qualcosa che il partito non faceva da tempo: dire cose di sinistra. Si è parlato di rivedere i ...

Ius soli : cos'è - chi ne ha diritto e come funziona negli altri Paesi : Si torna a parlare di ius soli. Questa volta è il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che ha chiesto ai suoi parlamentari di mettere in agenda la riforma del diritto di cittadinanza – già in elaborazione la scorsa legislatura. Scatenando un putiferio. Gli alleati di governo del Movimento 5 Stelle si sono detti «sconcertati» e hanno risposto: «Preoccupiamoci prima delle famiglie in difficoltà, del lavoro, delle imprese». Anbche Salvini e la ...

Mollicone : litorale Regione Lazio distrutto e Zingaretti pensa a Ius soli : Roma – “Zingaretti straparla di ius soli e si dimentica dei cittadini del Lazio. Il governatore del Lazio e’ completamente sparito dai corridoi della Pisana, mentre l’ondata di maltempo che ha investito il territorio laziale ha distrutto il litorale di tutta la Regione. Innumerevoli sono stati i danni prodotti, in particolare sul quadrante sud di Fregene. Sembra un bollettino di guerra: l’oasi del WWF e’ stata ...

Di Maio replica a Zingaretti : "Ius Soli? Io sono sconcertato" : Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio non sembra aver preso benissimo le dichiarazioni odierne del segretario del PD Nicola Zingaretti, che in chiusura dell'Assemblea PD a Bologna ha assicurato battaglia per fare approvare in Italia lo ius culturae e ius soli.Per Di Maio si tratta di un semplice slogan, nulla su cui l'esecutivo di cui fa parte può davvero mettersi al lavoro:Col maltempo che flagella l’Italia, il futuro di undicimila ...

Giorgia Meloni e lo Ius soli : "Zingaretti smascherato - usa i bambini come scudo umano" : "bambini usati come scudo umano". Giorgia Meloni non parla di Bibbiano, ma dello Ius soli e dell'uscita programmatica di Nicola Zingaretti, a conclusione della tre giorni del Pd a Bologna. "Finalmente getta la maschera", spiega la leader di Fratelli d'Italia a proposito del segretario dem, che ha po

Di Maio bacchetta il Pd : “Lavoriamo bene sui temi concreti - ma Ius soli non è nel programma” : Il capo politico del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio ribadisce il suo "sconcerto" per la proposta arrivata dal PD per l'approvazione dello Ius soli, ma specifica: "Con l'alleanza di Governo stiamo lavorando bene su temi come la legge Di Bilancio, abbiamo tolto il superticket e bloccato l'aumento dell'Iva. Quando si tratta di affrontare temi concreti questo governo procede bene".Continua a leggere

Migranti : Di Maio - ‘Ius soli mai discusso in accordo governo’ : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “Credo di avere il diritto di dire che sono sconcertato, tra l’altro” lo ius soli “non è mai stato discusso nell’accordo di governo”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di Rtl 102.5. L'articolo Migranti: Di Maio, ‘ius soli mai discusso in accordo governo’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Ius soli - Meloni : “Ius culturae? Zingaretti getta la maschera - bambini usati come scudo umano” : “Zingaretti e il Pd gettano una volta per tutte la maschera e dicono con chiarezza che vogliono battersi per lo ius Soli. Lo avevamo detto fin dall’inizio: la sinistra ha ingannato gli italiani parlando di ius culturae ma la verità è che hanno sempre voluto dare la cittadinanza automatica agli immigrati. Contro lo ius Soli Fratelli d’Italia continuerà la sua raccolta firme e farà le barricate in Parlamento per fermare questa folle ...

Zingaretti parla di Ius soli - M5S non avrebbe gradito : 'Mezzo Paese è sott'acqua' : Non è un momento facile per l'Italia. Il maltempo che ha investito la penisola ha generato danni e toccherà alla politica attivarsi affinché si possa fronteggiare la situazione e riparare dove sarà necessario farlo con interventi mirati. Secondo quanto rivela Il Fatto Quotidiano il Movimento Cinque Stelle avrebbe manifestato sconcerto per l'attenzione data, in una fase così delicata, da Nicola Zingaretti al tema dello 'ius soli'. Considerato ...

Governo - Di Maio : “Il maltempo flagella l’Italia e Zingaretti parla di Ius Soli? Sono sconcertato - basta slogan” : “Col maltempo che flagella l’Italia, il futuro di undicimila lavoratori a Taranto in discussione, qui si parla di ius soli: io Sono sconcertato”. Lo ha detto Luigi Di Maio, da Salerno, commentando la proposta del segretario Dem Nicola Zingaretti di inserire nell’agenda parlamentare lo Ius Soli. “Siamo al Governo per governare e non per lanciare slogan o fare campagna elettorale”, ha detto Di Maio. L'articolo ...

Il Pd ci prova - svolta a sinistra di Zingaretti : “Ius soli subito e via i decreti sicurezza” : Il segretario cerca di dettare un’agenda. Gori tra le poche voci critiche: non possiamo essere solo il partito di pensionati e dipendenti pubblici