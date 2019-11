VIDEO F1 | GP Brasile 2019 | il meglio delle qualifiche

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : highlights e sintesi delle qualifiche. Verstappen in pole davanti a Vettel e ad Hamilton. Leclerc 14° : Le penultime qualifiche del Mondiale 2019, sul tracciato di Interlagos (Brasile), sorridono a Max Verstappen che conquista la sua seconda pole-position stagionale, precedendo la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel e la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton. Charles Leclerc è quarto, ma per via della penalità di 10 posizioni, sarà 14°. Di seguito gli highlights del time-attack: VIDEO F1, GP Brasile 2019: highlights e sintesi delle ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Brasile 2019 : “Sono molto deluso da me stesso” : Le qualifiche del GP del Brasile non hanno sorriso al monegasco Charles Leclerc. Il monegasco, alfiere della Ferrari, ha ottenuto il quarto tempo del time-attack nel penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos, il 22enne del Principato non è riuscito a massimizzare la sua prestazione come avrebbe desiderato, per via di un errore nel tentativo decisivo. Charles, c’è da dire, dovrà scontare la penalità di 10 ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Brasile 2019 : “Risultato soddisfacente - la Ferrari funziona” : Ci ha provato in tutti i modi Sebastian Vettel a conquistare la pole position del Gran Premio del Brasile 2019 di F1, ma nulla ha potuto contro la prepotenza della Red Bul di Max Verstappen nel secondo settore. Il tedesco è riuscito nel suo obiettivo di mettersi alle spalle le due Mercedes e domani proverà a guadagnarsi la testa della corsa presumibilmente già in curva 1 o sfruttando il dritto che precede la 4. Di seguito il VIDEO ...

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : l’errore di Charles Leclerc in FP3 al dettaglio : Charles Leclerc ha ottenuto la terza posizione nelle FP3 del Gran Premio del Brasile 2019 di Formula 1. Il monegasco sta utilizzando la quarta unità del propulsore di questa stagione e per questo dovrà scontare 10 posizioni sulla griglia di partenza e sarà impossibilitato a lottare per la pole nelle qualifiche che inizieranno alle 19:00. Durante le prove libere della mattina il talento di casa Ferrari, grazie al motore più fresco, avrebbe potuto ...

VIDEO Max Verstappen F1 - GP Brasile 2019 : “Inizio di weekend positivo - i tre top team sono vicini” : Max Verstappen è molto vicino alle Ferrari al termine delle prove libere 2 del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che si corre a Interlagos. L’olandese ha spinto ed è rimasto in scia alle Rosse accusando soltanto un paio di decimi di distacco e facendo capire di poter essere uno dei pretendenti alla pole position. Il pilota della Red Bull ha poi analizzato la sua giornata ai microfoni di Sky: “Non è stato il miglior ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Brasile 2019 : “Sono contento della Ferrari - devo lavorare sul passo gara” : Charles Lecles ha concluso al secondo posto le prove libere 2 del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che si corre a Interlagos. Il monegasco si è dovuto accodare al compagno di squadra Sebastian Vettel e dovrà scontare una penalizzazione di dieci posizioni sulla griglia di partenza per aver sostituito il motore. Il giovane alfiere della Ferrari sarà sicuramente chiamato a una gara di rimonta ma non perde l’entusiasmo come ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Brasile 2019 : “Giornata discreta - ora guardiamo ai dettagli. In gara sarà difficile” : Sebastian Vettel ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Interlagos. Il tedesco della Ferrari ha stampato il miglior tempo nella seconda sessione del venerdì andato in scena sull’asciutto e può ritenersi ampiamente soddisfatto del risultato come traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Penso che sia stata una ...

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : highlights e sintesi delle prove libere. Show Ferrari - Vettel e Leclerc davanti a tutti : Doppietta della Ferrari nelle prove libere 2 del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che si corre sul tracciato di Interlagos. Le Rosse si sono messe in evidenza a San Paolo e hanno fatto la differenza, micidiale uno-due di Sebastian Vettel e Charles Leclerc che hanno messo in fila tutti i rivali a incominciare da Lewis Hamilton e ora andranno a caccia della pole position nelle qualifiche di oggi: potrà riuscirci il tedesco ...

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : il bilancio della prima sessione di prove libere : Una FP1 particolare quella disputata oggi a Interlagos. Il primo atto del weekend del GP del Brasile 2019 di F1 ha visto tanta pioggia nella prima fase, salvo poi migliorare, fino a che i piloti hanno deciso di montare le gomme da asciutto. Chi ne ha fatto le spese, andando a sbattere, è stato Alexander Albon, dopo aver segnato il miglior tempo. Andiamo ad ascoltare l’analisi della FP1. VIDEO: L’ANALISI della FP1 DEL GP DEL ...

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : tempi e risultati FP1. La pioggia disturba il lavoro delle squadre : Si sono disputate le prove libere nel venerdì del GP del Brasile 2019, tappa del Mondiale di F1: di seguito il VIDEO che mostra il meglio di quanto visto nella prima sessione, disturbata dalla pioggia, andata in scena sul circuito di Interlagos, che ospita il GP del Brasile 2019 del Mondiale di F1. VIDEO tempi E risultati delle FP1 DEL GP Brasile F1 2019 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Brasile 2019 : “Sostituire il motore è stata la giusta decisione” : Charles Leclerc guarda il bicchiere mezzo pieno in vista del prossimo GP del Brasile, penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos, infatti, il monegasco dovrà scontare la penalità di 10 posizioni in griglia di partenza per aver sostituito la Power Unit usata ad Austin (Stati Uniti), nell’ultimo round. Leclerc, infatti, in gara aveva una unità “datata” sulla sua Ferrari visto che nel corso delle FP3 il ...