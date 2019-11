Juventus | l' indiscrezione del ' Mirror' | ' Ronaldo vorrebbe il ritorno di Pogba a gennaio'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 17 novembre 2019) Continuano ad arrivare con grande insistenza indiscrezioni sul calciomercato della. Manca un mese e mezzo alla riapertura della sessione invernale, ma il club bianconero avrebbe già chiari i suoi piani. Fabio Paratici, infatti, avrebbe intenzione di rinforzare il reparto mediano, dunque lapotrebbe mettere a segno un grande colpo già a. Il primo obiettivo della dirigenza bianconera per la prossima sessione invernale sarebbe Paul. Dall'Inghilterra giungono importanti notizie a riguardo. Stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico "", infatti, il club bianconero si starebbe già muovendo per ila Torino del fortissimo centrocampista francese. Laci aveva già provato la scorsa estate, ma alla fine la trattativa non andò a buon fine. Ora, però,starebbe seriamente spingendo per ila Torino. Il centrocampista ...

infoitsport : Calciomercato Juventus, indiscrezione clamorosa: arriva l’annuncio in TV! - genovesergio76 : Calciomercato Juventus, indiscrezione clamorosa: arriva l’annuncio in TV! - infoitsport : Juventus: Ronaldo-Sarri, indiscrezione su un faccia a faccia -