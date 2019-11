Ilva | indotto pronto allo stop | “Solo promesse da ArcelorMittal | fatture ancora non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 novembre 2019) Il termine di 3 giorni dato dalle aziende creditrici è scaduto venerdì sera. Manon hasaldato milioni di euro discadute, nonostante ledell’ad Lucia Morselli, e adesso le ditte dell’appalto-sono pronte a fermarsi, come avevano minacciato la scorsa settimana. L’ultimo giorno utile (ri)dato è lunedì: senza soldi o garanzie sui bonifici, gli operai potrebbero essere ritirati dai cantieri. Confindustria Taranto ha convocato per martedì le organizzazioni sindacali per affrontare la questione. Mentre lunedì alle 11 nello stabilimento di Taranto si svolgerà il consiglio di fabbrica dei metalmeccanici allargato ai delegati delle imprese dell’, per decidere eventuali iniziative di mobilitazione. Le tute blu sono orientate verso uno “sciopero al contrario”, idea lanciata dal segretario della Uilm Rocco ...

