Incidenti G8 di Genova | la Francia scarcera l’anarco Vecchi | no estradizione

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 15 novembre 2019) La Corte d'Appello di Rennes ha disposto lazione di Vincenzo, il 46 enne anarco - autonomo milanese condannato in via definitiva a 11 anni e mezzo di carcere per gliavvenuti durante il G8 diil 20 e 21 luglio 2001. La giustizia francese ha dunque considerato che l'ordine di arresto italiano dopo la condanna a 12 anni fosse irregolare. Era stato fermato l'8 agosto scorso dai poliziotti francesi su indicazione dei colleghi italiani che lo stavano cercando da anni per l'ordine esecuzione della pena firmato dalla Corte d'Appello di, sulla base di un mandato di arresto europeo (Mae). Nell'udienza del 14 ottobre scorso, i suoi legali, tra cui l'italiano Eugenio Losco, avevano presentato una memoria ai giudici francesi per fermare l'.In attesa di conoscere il contenuto del provvedimento, si puo' ipotizzare che siano state accolte le ...

