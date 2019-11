F 1 | GP Brasile - La Ferrari davanti a tutti nelle Libere 2

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : che Ferrari! Vettel precede Leclerc - Rosse scatenate! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE FP2 DEL GP Brasile 2019 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE! Un saluto dalla redazione di OA Sport. 20.30: Hamilton, però, sul passo gara ha fatto vedere grandi cose, come al solito. Mercedes, infatti, nella gestione delle mescole pare avere qualcosa in più. Tuttavia, le Rosse sono lì. 20.29: Dunque si conferma una Ferrari in grande forma su questa pista nella simulazione ...

Formula 1 – Sessione terminata in anticipo per bandiera rossa : doppietta Ferrari nelle Fp2 del Brasile : doppietta Ferrari nelle seconde libere del Gp del Brasile: Vettel davanti a tutti ad Interlagos E' terminata con un pizzico d'anticipo la seconda Sessione di prove libere del Gp del Brasile. L'incidente di Kvyat ha costretto ad interrompere la Sessione, che a poco più di un minuto dal termine, non verrà ripresa. Le Fp2 si sono concluse con una doppietta Ferrari, con Vettel davanti a tutti, seguito da Leclerc e Verstappen.

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : Vettel di un soffio davanti a Leclerc. Ferrari e Mercedes vicinissime con benzina a bordo : 20.18: Situazione decisamente equilibrata, dettata anche da una pista con 12 curve e corta rispetto al consueto. Ferrari, al solito, meglio nei tratti veloci. 20.14: 1'13″1 e 1'13″2 per le Rosse che rispondono ad Hamilton. Da sottolineare il crono di Leclerc, l'unico in pista con le medie. We have just under 15 mins to go in FP2 Seb is still setting the pace out ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : tra poco il via della seconda sessione - la Ferrari in cerca di feeling con la pista : 18.47: Su questa pista gli pneumatici sono soggetti a elevate forze laterali e longitudinali, il che fa aumentare la temperatura della mescola che non ha mai troppo tempo di riposare. Il carico aerodinamico è mediamente alto, con eguali necessità di grip meccanico ed aerodinamico, il che comporta ulteriore sforzo per le gomme. For those who love details: The #Fit4F1 compounds.#BrazilGP

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : scatta la seconda sessione - incognita meteo e Ferrari all'attacco : 18.45: Condizioni molto difficile nel primo turno, si spera che il meteo sia clemente per le FP2. Highlights from a wet and unpredictable opening session in Sao Paulo LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : prove libere 2 - Ferrari d'attacco dopo la pioggia : 18.23: Alexander Albon ha chiuso le FP1 al comando della classifica grazie ad un ottimo 1'16?142 ottenuto con gomme intermedie nel momento migliore del turno per quanto riguarda le condizioni della pista 18.21: Prima sessione di prove libere non molto significativa a causa di un asfalto bagnato in costante miglioramento che non ha consentito però ai piloti di fare il tempo con gomme slick ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : prove libere 2 - Ferrari che inizia il lavoro dopo la pioggia : Le critiche al motore Ferrari – Le parole di Sebastian Vettel – Le dichiarazioni di Leclerc – Le parole di Bottas Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile 2019 di Formula Uno. Sul circuito di Interlagos a San ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : primo Albon - ma distrugge la Red Bull sotto la pioggia. Bene le Ferrari - FP2 dalle 19.00 : 16.30 Si chiude qui la sessione, Bottas resta davanti a tutti e Hamilton e Verstappen chudono queste FP1 senza tempo. 16.28 Albon in barriera!! BANDIERA ROSSA E SESSIONE FINITA! Che peccato! 16.27 Hamilton e Bottas optano per la gialla, Ferrari e Red Bull sulla morbida. Sbavatura di Leclerc in curva 1 e subito dietro di lui Verstappen finisce in testacoda, senza conseguenze. Condizioni ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : lampo di Bottas che precede le Ferrari. Tracciato sempre più asciutto a Interlagos : 16.12 Si lancia anche Albon, primo tentativo ufficiale anche per la Red Bull, mentre il compagno Verstappen è ancora tranquillo. 16.10 Venti minuti al termine. Hamilton degnerà il pubblico di un tempo o si è già rassegnato ad aspettare le FP2? 16.07 Cambiata l'ala posteriore sulla SF90 di Leclerc. La versione con un profilo più a cucchiaio, leggermente più scarica, è stata sostitita da ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : tra poco il via delle FP1 - la Ferrari vuole reagire : 14.49 Per domenica non dovrebbe esserci il rischio di acquazzoni (il condizionale in Brasile è sempre d'obbligo) e quindi per molti team potrebbe non valere la pena rischiare incidenti per accumulare dati probabilmente inutili. 14.47 Il cielo è molto scuro e la pioggia sta scendendo da parecchie ore. L'attività in pista potrebbe anche non essere molta perché le condizioni sono ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : iniziano le FP1 - curiosità per Leclerc e il nuovo motore Ferrari : 14.35 A questo proposito è molto alta l'attesa per questa nuova specifica sulla SF90 portata da Leclerc. Interlagos dovrebbe essere in ogni caso una pista più adatta alla SF90 rispetto ad Austin e quindi le prospettive per le Rosse sono incoraggianti. 14.33 Resta apertissima la battaglia per la terza posizione nella classifica mondiale tra le due Ferrari e lo stesso Verstappen. Leclerc ...