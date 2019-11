BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di sabato 16 novembre 2019

BEAUTIFUL anticipazioni 16 novembre 2019 : Liam vuole lasciare Hope? : La giovane Logan chiede a Liam se ha intenzione di chiudere la relazione con lei per tornare con Steffy.

anticipazioni Beautiful puntate italiane da domenica 17 a sabato 23 novembre: Maya torna con una notizia sconvolgente, Steffy fa un annuncio importante a Hope e Liam Nel corso delle puntate di Beautiful in onda prossima settimana, assisteremo al ritorno di Maya. La Avant torna a Los Angeles, ma con una notizia che sconvolge un po'

BEAUTIFUL - anticipazioni USA : sì - THOMAS FORRESTER è vivo! : Fermi tutti! Nelle prossime puntate americane di Beautiful ci sarà una sorpresa. No, non ci riferiamo al fatto che THOMAS FORRESTER (Matthew Atkinson) è vivo (visto che la cosa era già praticamente certa), quanto piuttosto al fatto che dalla sua caduta nell’acido non nascerà una vera e propria storyline. Già nei prossimi episodi USA, infatti, lo stilista ricomparirà sulla scena e avremo una spiegazione su come sia sopravvissuto ...

BEAUTIFUL - anticipazioni Usa al 22 novembre : Thomas annuncia alla Logan di essere vivo : Il mistero relativo alla morte, o presunta tale, di Thomas Forrester non resterà tale a lungo nelle puntate americane di Beautiful. La svolta sul caso arriverà già nelle trame in onda da lunedì 18 a venerdì 22 novembre quando il rampollo Forrester si presenterà davanti a Hope rivelando le sue sorti: la caduta nella vasca dell'acido non è stata mortale come lei aveva creduto. Ma davvero sarà questa la fine dei problemi per la giovane Logan? ...

BEAUTIFUL : Brooke e Hope nasconderanno la morte di Thomas? Anticipazioni : Come riportatovi, nelle attuali puntate americane di Beautiful, Thomas Forrester è morto cadendo in una vasca di acido… o almeno così sembra! L’uscita di scena di Matthew Atkinson, interprete di Thomas, non è stata confermata e questo, assieme ad altri indizi, lascia pensare che presto potremmo scoprire che lo stilista è in realtà vivo. La domanda è: nella vasca c’era ancora acido? Per il momento, anche gli addetti ...

BEAUTIFUL - anticipazioni Usa : Hope diventa madre di Douglas - Ridge e Liam contrari : Torna l'appuntamento con le novità su Beautiful, la soap opera che narra le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda. Le anticipazioni delle puntate in onda dall'11 al 15 novembre negli Usa, rivelano che Ridge e Liam Spencer avranno simili reazioni quando scopriranno che Hope è diventata la madre legale di Douglas. Se lo stilista si scaglierà come una furia contro la Logan, il figlio di Bill dimostrerà di non essere d'accordo con la ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di venerdì 15 novembre 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 25 novembre 2019: Steffy e Taylor parlano di Phoebe e la ragazza fa alla madre delle confidenze: all’inizio sperava di aspettare due gemelle e che ora vorrebbe che Kelly crescesse con lo stesso stretto rapporto che lei condivideva con Phoebe. Ma potrà comunque farlo, visto che la figlia di Liam e Beth nascerà a distanza di pochi mesi da Kelly. Brooke e Hope continuano a spiegare a Liam perché ...

BEAUTIFUL anticipazioni Americane : Hope confessa di aver ucciso Thomas! : Rientrata a casa, Hope è disperata, continua a ripensare a Thomas che galleggia nella vasca traboccante d'acido. Ha bisogno di sfogarsi ed è pronta a confessare...

anticipazioni americane Beautiful: Hope potrebbe finire in prigione Hope finisce in prigione? Nel corso delle prossime puntate di Beautiful in onda in America, il pubblico potrebbe vedere la figlia di Brooke finire dietro le sbarre! Il motivo riguarda proprio Thomas. Ricordiamo, infatti, che i due hanno uno scontro molto acceso, che termina con una tragica

BEAUTIFUL anticipazioni Americane : il primo Natale di Kelly... senza nonna Taylor! : Taylor, anche se bandita dalla festa di Natale, insiste con Steffy affinché partecipi permettendo a Kelly di trascorrere le feste con il suo papà.

anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 14 novembre 2019: Liam dibatte con Hope e Brooke riguardo a Taylor: il ragazzo ritiene che la Hayes non farebbe mai del male a Kelly, ma la moglie pensa che non potranno mai essere una grande famiglia unita se Taylor sarà coinvolta… Steffy vuole che la madre viva con lei… Zoe teme che Reese finirà per rovinarle la nuova vita a Los Angeles…

Anticipazioni BEAUTIFUL dal 17 al 23 novembre : Maya annuncia la separazione da Rick : Le puntate di Beautiful in onda su Canale 5 da domenica 17 a sabato 23 novembre confermeranno le nuove discussioni tra Steffy e Hope, alle quali si aggiungeranno altri membri delle rispettive famiglie. Se la giovane Logan sarà decisa a tenere Taylor lontana dalla vita di Kelly e della bambina in arrivo, la sua storica rivale non avrà alcuna intenzione di darle ascolto, convinta che la madre non rappresenti un pericolo. Lo scontro si farà ...

BEAUTIFUL anticipazioni 13 novembre 2019 : Bill denuncerà Taylor? : Incurante delle dicerie sul conto della madre, Steffy chiede a Taylor di andare ad abitare a casa sua, per aiutarla con Kelly.

Anticipazioni BEAUTIFUL - puntate americane : Thomas spinto nell'acido - la Logan colpevole : Prosegue l'appuntamento di successo su Canale 5 con Beautiful, la celebre soap opera a stelle e strisce che continua ad appassionare milioni e milioni di spettatori non soltanto nel nostro Paese ma anche negli Stati Uniti. E proprio negli Usa, in questi giorni, stanno andando in onda delle puntate a dir poco ricche di colpi di scena che si preannunciano particolarmente scoppiettanti. Occhi puntati soprattutto sul personaggio di Thomas, il quale ...