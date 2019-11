Antibiotico-resistenza | in Italia trend in leggero calo | ma i valori sono oltre la media

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 15 novembre 2019): inin, ma ilaeuropea – E’ guerra tra l’Organizzazione mondiale della sanità e i superbatteri, responsabili di 700mila morti l’anno. Gli antibiotici hanno rivoluzionato la medicina, ma loro efficacia è già da qualche tempo in pericolo a causa dell’uso improprio e superficiale che se ne fa. Il problema è molto serio, soprattutto in, che detiene il triste primato europeo della mortalità per: dei 33.000 decessi che avvengono in Europa ogni anno per infezioni causate da batteri resistenti agli antibiotici,10.000 succedono in. Nel 2018,stati 2.000 i casi diagnosticati, un dato che sembra essere costante, di infezioni nel sangue causate da enterobatteri produttori di carbapenemasi (CPE), un enzima che inattiva l’efficacia terapeutica degli antibiotici anche a ...

