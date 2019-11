LIVE Italia-Repubblica Ceca basket femminile | Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA

Fonte : oasport

(Di giovedì 14 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL SECONDO QUARTO!avanti di quattro punti. Non basta finora una Cecilia Zandalasini da 12 punti. Da segnalare l’infortunio di Martina Crippa. 29-33 Vaughn viene trovata sotto canestro e firma il +4. 29-31 Vorackova chiude il contropiede. 29-29 Step back di Zandalasini. Timeout nella partita. Un minuto e mezzo alla fine. 27-29 Hejdova firma il break di 4-0 per la. 27-25 Jumper di Sabrina Cinili. APPRENSIONE IN CASA! Bruttissima rotazione del ginocchio per Martina Crippa che viene portata via dallo staff medico. Davvero sfortunata l’azzurra. 25-25 Pochobradská appoggia il pari al vetro. 25-23 Fantastica penetrazione di Zandalasini. 23-23 Hejdova mette la tripla del pareggio. 23-20 Penetrazione vincente di Zandalasini. 21-20 Subito la pronta risposta di Nicole ...

