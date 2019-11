Per Costa quello che sta accadendo a Venezia è gravissimo e allarmante

Costa Rica - 12enne genovese punto da un trigone : è paralizzato dal collo in giù. Deve tornare in Italia al più presto Per essere curato : Tutto è successo in pochi secondi: era in mare davanti alla spiaggia di La Mina quando ha urtato o è stato urtato da un trigone di grosse dimensioni. Un ragazzo genovese di 12 anni in vacanza con la famiglia, dal 20 ottobre è nell’ospedale civile di San José in Costa Rica perché una specie marina simile alla manta l’ha punto con lo sperone velenoso della coda lasciandolo paralizzato dal collo in giù. Ora Deve assolutamente poter tornare in ...

Silvio Berlusconi a Maurizio Costanzo : "Ce ne sono pure troppi" - attacca Renzi ma la stoccata è Per Salvini : Un Silvio Berlusconi a tutto campo è intervenuto al Maurizio Costanzo show sui principali temi che dominano la scena politica italiana. Il Cavaliere, nello studio di Canale 5, parla di una manovra "tutta tasse e manette che non contiene nulla per imprese, famiglie a lavoro". Inoltre la mole degli em

Clima - la Perdita di biodiversità ci costa fino a 145 miliardi all’anno : più del Pil globale : La perdita di biodiversità ci costa fino a 145mila miliardi di dollari all’anno, più di una volta e mezza le dimensioni del Pil globale. È il valore delle funzioni degli ecosistemi, come l’impollinazione delle colture, la depurazione delle acque, la protezione dalle inondazioni e il sequestro del carbonio, per evitare che venga rilasciato in atmosfera. Veri e propri servizi ‘offerti’ dalla natura che l’uomo sta buttando via. È questo l’allarme ...

Un semestre in calo Per Vodafone fra 5G - accordi strategici con TIM e ho.Mobile in costante crescita : Vodafone annuncia i ricavi relativi al semestre 2019 con un calo del 3,5% ma con un miglioramento nell'area mobile L'articolo Un semestre in calo per Vodafone fra 5G, accordi strategici con TIM e ho.Mobile in costante crescita proviene da TuttoAndroid.

L’app Ventis Permette di rimanere costantemente aggiornati sulle offerte del portale e-commerce : Ventis è l'applicazione ufficiale dell'omonimo portale e-commerce che vende prodotti di grandi marche internazionali di moda, enogastronomia, articoli per la casa, accessori, prodotti di bellezza e molto altro. L'app permette di rimanere costantemente aggiornati sulle novità e sulle offerte esclusive, con la possibilità di visualizzare i dettagli e acquistare in tutta sicurezza gli articoli del portale e-commerce www.Ventis.it. L'articolo ...

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla Per la costa : Ancora tempo instabile in Toscana per oggi, sabato 9 novembre e domani, domenica 10 novembre, con possibilità di piogge sparse che, in alcuni casi, potranno dare luogo a locali rovesci o temporali, anche forti, nelle aree costiere, province meridionali e Arcipelago. La Sala operativa unificata permanente della Protezione civile regionale ha ulteriormente esteso il codice giallo per queste zone (aree costiere, province meridionali, Arcipelago) ...

Juve - Douglas Costa : “In Russia il mio gol più bello. Ringrazio Dybala e Bonucci - ecco Perché…” : Entra dopo settimane fermo per infortunio, segna a tempo scaduto un gol fantastico e permette alla Juventus di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League con due giornate d’anticipo. Serata magica, quella di mercoledì, per Douglas Costa. Il calciatore bianconero, ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato il momento del gol: “E’ il più bello della mia carriera. Ero in posizione di trequartista e trovavo fatica a ...

Maltempo - in Toscana allerta gialla Per rischio idrogeologico su costa e isole : In Toscana ancora tempo instabile per oggi, venerdì, con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale. Domani, sabato, residui fenomeni su Arcipelago, aree costiere e province meridionali. La Sala operativa della protezione civile regionale ha esteso il codice giallo, emesso ieri per rischio idrogeologico e temporali forti, fino alla mezzanotte di oggi in particolare sulle zone centro-meridionali della regione. Emesso ...

Luca Beatrice : 'Douglas Costa è un mistero - ha potenzialità da top ma a volte si Perde' : Il grande protagonista della magica notte di Champions League della Juventus è stato Douglas Costa. Il brasiliano con il suo splendido gol realizzato in quel di Mosca ha consentito al club bianconero di qualificarsi con due turni di anticipo agli ottavi di Champions League. Del rendimento di Douglas Costa ne ha parlato, il critico d'arte, Luca Beatrice, ai microfoni di Radio Sportiva: "È un mistero, parliamo di un giocatore che avrebbe tutte le ...

Maurizio Costanzo critica Simona Izzo Per la sua pensione di mille euro al mese : Sulla sua rubrica gestita tra le pagine del settimanale “Nuovo”, Maurizio Costanzo ha commentato le dichiarazioni che ha rilasciate Simona Izzo. L’attrice si era lamentata di percepire solo mille euro di pensione al mese e aveva anche sottolineato di aver preso parte al “Grande Fratello Vip” per poter pagare gli studi ai suoi nipoti. Ecco le parole di Maurizio Costanzo:“A volte si fanno polemiche inutili e la responsabilità è pure di chi ...

Simona Izzo si lamenta Per la pensione - Costanzo la gela : Simona Izzo si lamenta dalla Balivo per la pensione troppo bassa e Maurizio Costanzo replica. La regista e il giornalista hanno vissuto una storia d’amore prima che lui incontrasse Maria De Filippi, durata dal 1983 al 1986. Il conduttore ha commentato le dichiarazioni dell’ex compagna sulle pagine del settimanale Nuovo dove ha una rubrica. Tutto era iniziato qualche giorno fa quando la Izzo era stata ospite di Vieni da Me, il ...

Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 - Champions League : bianconeri agli ottavi di finale - decide Douglas Costa nel recuPero : La Juventus ha sconfitto la Lokomotiv Mosca per 2-1 e si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2019-2020, i bianconeri si sono imposti nella capitale russa in pieno recupero e hanno infilato la terza vittoria consecutiva nel torneo che vale l’accesso alla fase a eliminazione diretta della massima competizione europea per importanza. I Campioni d’Italia salgono a quota 10 punti in classifica e tra tre settimane ...

Combinata nordica : i convocati dell’Italia Per il raduno a Davos. Costa e Pittin osservati speciali : Il primo appuntamento è fissato il 29 novembre a Ruka (Finlandia). Sulle nevi finniche inizierà una nuova avventura della Coppa del Mondo di Combinata nordica e l’Italia cercherà di arrivare nel migliore dei modi al primo atto di quest’annata. Le squadre A e B, dopo aver svolto e terminato la preparazione a Livigno, si raduneranno a Davos (Svizzera), come riportato dal sito della FISI, a partire dal 6 novembre. Una sessione di ...

Danilo Coppola - sequestrata la villa in Costa Smeralda da 15 milioni di euro dopo la conclusione delle indagini Per bancarotta : La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato villa Renè, un immobile del valore di circa 15 milioni di euro ad Arzachena, in Costa Smeralda, a Danilo Coppola, l’immobiliarista coinvolto in passato nell’indagine sui “furbetti del quartierino”. A lui e ad altre sei persone è anche stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per bancarotta. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica della ...