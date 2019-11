Serie C | la storia si ripete | club in crisi economica e fallimenti a campionato in corso

Basket - Serie A 2019-2020 : derby lombardo senza storia - Brescia supera Varese per 91-74 : Nell’ottava giornata della Serie A di Basket 2019-2020 la Germani Brescia vince il derby lombardo superando l’Openjobmetis Varese con il punteggio di 91-74. Ottima prestazione collettiva per la Leonessa, che prende in mano a partire dal secondo quarto la gara e amministra agevolmente nel secondo tempo. Con questa vittoria Brescia sale a quota 10 punti in classifica, mentre Varese rimane inchiodata a quota 6. Per i padroni di casa da ...

Videogiochi dei Pokémon - la cronostoria della Serie : Quando si parla di Videogiochi dei Pokémon si tocca un argomento parecchio articolato. D'altronde è pur vero che la storia del brand affonda le sue radici parecchio tempo fa. E con l'arrivo ormai più che imminente sulla scena videoludica di Pokémon Spada e Scudo, è quasi un vero e proprio obbligo morale andare a ripercorrere un po' quella che è stata la cronologia del franchise partendo ovviamente dal principio. Pokémon, una storia più ...

Inter - Lukaku è nella storia : con 9 gol in 11 giornate di Serie A ha eguagliato Ronaldo : Romelu Lukaku, fin da quando è approdato all'Inter, ha dovuto fare i conti con il "fantasma" di Mauro Icardi. Dopo il passaggio dell'ex capitano al Paris Saint-Germain in prestito, sia i tifosi che gli addetti ai lavori hanno cominciato a paragonare caratteristiche e prestazioni del centravanti belga con quelle del collega argentino, e in alcuni casi sono arrivate anche delle critiche piuttosto aspre. In realtà, numeri alla mano (e la ...

Baseball - World Series MLB 2019 : i Washington Nationals trionfano per la prima volta nella storia - Houston Astros battuti 6-2 in gara-7 : La storia della MLB si compie nell’ultima notte del Minute Maid Park: i Washington Nationals vincono il primo titolo delle World Series nella loro esistenza, battendo in gara-7 gli Houston Astros per 6-2 e completando un ribaltone nel pronostico che in ben pochi si attendevano. La città di Washington non raccoglieva alcun tipo di gioia dal lontanissimo 1933, quando c’erano i Washington Senators, una franchigia che non esiste più e ...

Chi è Massimiliano Mangraviti - dalla Serie C alla Serie A : la storia del talento del Brescia : Nella giornata di ieri il Brescia è sceso in campo nel decimo turno del campionato di Serie A, sconfitta per le Rondinelle, 1-2 il risultato finale, in rete prima Lautaro Martinez e poi Lukaku, nel finale l’autogol di Skriniar che ha solo riaperto parzialmente la partita. Il tecnico Corini ha dovuto fare i conti con qualche problema di troppo dal fronte infermeria ed è stato costretto a lanciare nelle mischia sia Alfonso che ...

Com’è Pennyworth - la Serie dedicata alla storia del maggiordomo di Batman : https://www.youtube.com/watch?v=EYc3LXqEyhg È di moda da qualche tempo l’ucronia, ovvero l’ambientazione in una versione alternativa della storia. Si inserisce in questo solco anche Pennyworth, period, spy story e action prodotto da Bruno Heller e Danny Cannon di Gotham (a sua volta un’ucronia), e visibile dal 25 ottobre sul servizio streaming on demand Starzplay. Come per The Man in the High Castle, Watchmen o l’imminente For All Mankind, il ...

Tulsa - 1921 - storia vera della strage che apre «Watchmen» - la Serie tv : Il primo episodio della serie tv Watchmen si é aperto con le immagini del massacro di Tulsa (1921), un episodio poco conosciuto della storia degli Stati Uniti. La strage avvenne nel 1921; Tulsa è America profonda e benché oggi sia la seconda città degli Usa, e in grande sviluppo grazie al boom dell'industria petrolifera, all'inizio del Novecento era ancora una città periferica fondata poco meno di un secolo prima dai nativi americani costretti a ...

Showtime sta sviluppando una Serie che racconta la storia di Uber – Notizie del giorno : Super Pumped: The Battle For Uber, Showtime sviluppa una miniserie su Uber dagli showrunner di Billions. In un periodo in cui i biopic sono aumentati di molto, sia al cinema che in tv, non poteva mancare una sorta di biopic che riguarda un’azienda. Il canale via cavo americano, Showtime, sta sviluppando una miniserie che racconta la nascita di Uber, la nota azienda che ha rivoluzionato il mondo dei taxi. La serie verrà prodotta dagli ...

La storia del primo campionato di Serie A : Il primo campionato a girone unico italiano cominciò esattamente 90 anni fa, arrivò dopo anni di tentativi e venne vinto dall'Inter, che non si chiamava Inter

Inter-Juventus - tutto esaurito e guadagni record : sarà la partita con l’incasso più alto della storia della Serie A : tutto esaurito per Inter-Juventus: il 236° Derby d’Italia sarà la partita con il più alto incasso della storia della Serie A Ben 110 anni fa ci fu il primo Inter-Juventus, domenica prossima arriveremo all’edizione 236° del Derby d’Italia, una grande classica del calcio italiano che si appresta a fare la storia! Con oltre 75.000 spettatori che faranno il tutto esaurito al Giuseppe Meazza, il big match della domenica sera ...