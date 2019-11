Domenica Live parla la mamma di Nadia Toffa

Nadia Toffa - il ricordo della mamma a Domenica Live : “Ha sorriso fino all’ultimo” : Insieme a Barbara d'Urso la signora Margherita Toffa ha parlato della figlia in un'emozionante intervista

“Se lo fai replicare vado in un altro programma”. Floriana Secondi minaccia Barbara D’Urso - è furia a Domenica Live : L’ex gieffina Floriana Secondi, a Domenica Live, racconta il caso delle sue foto che, negli ultimi giorni, sono comparse su una piattaforma di video e foto amatoriali a luci rosse. La voce del video per adulti della Secondi è circolata per un po’ ma la ex gieffina ha voluto smentire tutto mentre era ospite di Barbara D’Urso. Il video sarebbe stato girato insieme all’ex compagno Daniele Pompili. Il filmato in questione era stato pubblicizzato da ...

MANUELA ARCURI/ Di nuovo mamma dopo Mattia? 'Per ora c'è...' - Domenica Live - : MANUELA ARCURI, ospite di Domenica Live, presenta sua nipote Nicole, figlia del fratello Sergio e Valentina Donazzolo. E sul figlio Mattia...

Domenica Live - il "dirty dancing" di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi : saltano come due ventenni. Pazzeschi : Ballano sulle note di Dirty dancing come due ventenni. "Mamma... li Turchi", verrebbe da dire perché Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, insieme alla piccola Maria, non li vedevano da tempo ballare con tutta questa energia. Contagiosa. Sembrano due ventenni: lui prende Carmen facendola saltare proprio

Domenica Live - madre di Nadia Toffa a Barbara D'Urso : "Era lei che sosteneva me - avevo paura e mia figlia..." : La mamma di Nadia Toffa, Margherita, è stata ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, su Canale 5. Una testimonianza straziante quella della madre della Iena, sconfitta dal cancro: "Aveva una forza inimmaginabile. Era lei che sosteneva me, lei che mi incoraggiava che diceva che sarebbe andato tutto