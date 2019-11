Juventus | Demiral interessa al Milan | possibile offerta a gennaio RUMORS

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 10 novembre 2019) La, a, potrebbe effettuare numerose trattative di mercato, soprattutto cessioni: l'esigenza è quella di alleggerire la rosa. Infatti, ci sono molti esuberi che attualmente faticano a trovare spazio negli undici titolari di Maurizio Sarri. Uno dei difensori più apprezzati della rosa bianconera è sicuramente il turco, arrivato in bianconero in estate dal Sassuolo per circa 16 milioni di euro ma che sta giocando poco con il tecnico toscano. Il difensore ha disputato da titolare una sola partita in Serie A, contro l'Hellas Verona, causando anche il rigore non trasformato poi dalla squadra veneta ma non sono passate inosservate le belle prestazioni del difensore in nazionale. Il centrale turco rimane molto apprezzato sul mercato e, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ilpotrebbe presentare un'allaper il mercato di. Già in ...

StefanoDePonte : Personalmente credo non abbia senso correre rischi. #Buffon per #Szczesny #Demiral per #deLigt #Dybala per #CR7 A c… -