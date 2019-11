LIVE Nuoto | Nico Sapio 2019 in DIRETTA Finali 8 novembre | Record italiani di Mora nei

Fonte : oasport

(Di venerdì 8 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.35: tre, cinque pass diretti per Glasgow e diversi altri risulatti molto interessanti: questo il bilancio di una prima giornata scoppiettante del Trofeodi Genova. Appuntamento a domani a tutti gli appassionati die grazie per averci seguito. Buona serata 18.33: Primo posto per DomeAcerenza nei 1500 con il crono di 14’41″18 (dei campionati) davanti a Lamberti in 14’48″47 e a Bartolini in 15’24″07 18.30: Acerenza davanti ai 1250 davanti a Lamberti e Bartoloni 18.28: Ai 1000 Acerenza-Lamberti, Bartoloni 18.24: Ai 600 metri Acerenza e Lamberti davanti a tutti, 2″ di vantaggio per il lucano 18.21: Ai 300 metri Acerenza davanti a Lamberti 18.17: Al via la serie veloce dei 1500 stile uomini con Bogani, Filadelli, Roberto, Acerenza, Lamberti, Bartoloni, ...

