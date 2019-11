Death Stranding Esce oggi su PS4 il capolavoro di Hideo Kojima con Norman Reedus

Un esilarante trailer di Death Stranding ci mostra tutti i personaggi del gioco con il volto di Hideo Kojima : Oggi è il grande giorno. L'attesissimo Death Stranding di Hideo Kojima sbarca finalmente su PS4!Del gioco ne abbiamo parlato in tutti i modi, anche nella nostra approfondita recensione, e abbiamo già visto molti video e trailer.Tuttavia, c'è un nuovo trailer piuttosto particolare che ha catturato l'attenzione.Leggi altro...

Death Stranding : Come sbloccare il viaggio rapido e l’importanza dei Mi Piace : Death Stranding è ufficialmente disponibile da oggi in esclusiva PS4, a seguire vi riportiamo la Guida su Come sbloccare il viaggio rapido e la Guida su Come affrontare al meglio l’avventura. Come sbloccare il viaggio rapido in Death Stranding In Death Stranding camminerete molto per la mappa, oh si che lo farete, per questo motivo Kojima ha pensato bene di offrire ai giocatori la possibilità di teletrasportarsi da una ...

I primi artwork di Death Stranding svelano le differenze con la versione finale del gioco : Hideo Kojima ha rivelato alcuni interessanti artwork e informazioni sul suo Death Stranding durante il livestream ospitato da Sony Interactive Entertainment.Le immagini ci forniscono uno sguardo a come era stato concepito Sam, il paesaggio urbano e altro. Questi concept iniziali chiariscono come Kojima avesse in mente qualcosa di diverso nelle fasi di progettazione.Kojima ha sottolineato che una delle cose più importanti era creare l'immagine ...

Scopriamo le creature arenate nel nuovo video diario di Death Stranding : Death Stranding è a ridosso del lancio, ma il canale YouTube ufficiale non ha perso tempo per pubblicare un nuovo filmato di gioco, questa volta dedicato per intero alle creature arenate.Come probabilmente saprete, questi esseri vivono nell'ombra all'interno del mondo post-apocalittico di Death Stranding. Questi mostri non sono a noi visibili e si aggirano per le sterminate lande del gioco pronte a coglierci alla sprovvista.Il nostro Sam potrà ...

Death Stranding : alcuni YouTuber stanno ricevendo delle strane valigette da parte di Sony : Ormai manca solo un giorno all'uscita di Death Stranding, ma il mistero attorno a questo gioco continua anche grazie all'arrivo di particolari valigette spedite da Sony ad alcuni influencer.Lo YouTuber Jacksepticeye, il comico Ron Runches, la doppiatrice Alanah Pearce e l'attrice Janina Gavankar hanno pubblicato sui loro profili Instagram alcune foto che ritraggono queste valigette tutte chiuse con un lucchetto. Per aprire questi contenitori ...

Alle 12 giochiamo in diretta a Death Stranding tra scene di gameplay inedite e la scoperta di eventi e meccaniche iniziali : In attesa che la giornata di domani porti nelle mani di tutti gli appassionati possessori di PS4 l'ultima opera di Hideo Kojima, e dopo aver discusso delle recensioni di Death Stranding abbiamo deciso di organizzare una nuova live non solo per discutere nuovamente del gioco e rispondere Alle vostre domande ma soprattutto per mostrarvi del gameplay inedito e l'inizio dell'avventura di Sam Porter Bridges.Per l'occasione abbiamo nuovamente riunito ...

Norman Reedus felice per la cancellazione di Silent Hills : "Death Stranding è molto meglio" : L'attore Norman Reedus si è dimostrato contento del fatto che Silent Hills sia stato cancellato perché secondo lui Death Stranding è un gioco migliore.L'attore lo ha dichiarato in un'intervista con The Hollywood Reporter.Inizialmente Reedus era deluso dal fatto che Konami avesse annullato il titolo, ma quando Hideo Kojima gli descrisse Death Stranding, si dimenticò completamente del gioco.Leggi altro...

Con Death Stranding i giocatori avranno una grande libertà nel gameplay - ma non nella storia : Hideo Kojima è entrato nel mondo degli open world con Metal Gear Solid 5. Ha già parlato di come non si sente di poter tornare a creare esperienze lineari dopo aver lavorato in un gioco open world e, ora, è tornato sull'argomento. (via Metal Gear Informer).Kojima afferma che con Death Stranding vuole offrire ai giocatori il tipo di libertà che solo un gioco open world può offrire, offrendo la libertà di andare dove vogliono e affrontare gli ...

Death Stranding su PC sarà comparabile a una sorta di versione PS5? : Stando alle analisi degli esperti di Digital Foundry, la versione PC di Death Stranding, in arrivo nell'estate del 2020, potrebbe darci un deciso assaggio di next gen.Si da il caso infatti che Death Stranding sia per certi versi un titolo considerabile cross gen, ovvero nato a cavallo di due generazioni e in grado di prestarsi all'hardware attuale e anche a quello in arrivo nei prossimi anni. Con la versione PC del titolo, gli sviluppatori ...

Death Stranding su PC sarà comparabile alla versione PS5? : Stando alle analisi degli esperti di Digital Foundry, la versione PC di Death Stranding, in arrivo tra qualche tempo, potrebbe darci un deciso assaggio di next gen.Si da il caso infatti che Death Stranding sia un titolo squisitamente cross gen, ovvero nato a cavallo di due generazioni si presta all'hardware attuale e anche a quello in arrivo. Ebbene, con al versione PC del titolo, gli sviluppatori potranno sicuramente spingersi oltre quanto ...

Death Stranding : pubblicati due nuovi trailer dedicati alla creazione di Sam e al tema della connessione : Death Stranding è il nuovo ed attesissimo titolo di Hideo Kojima che sarà disponibile su PS4 a partire dall'8 novembre, nella giornata di oggi sono stati pubblicati due nuovissimi trailer, uno dedicato alla creazione di Sam e l'altro al tema della connessione."Né un supereroe né un supersoldato, Sam Bridges è un operaio che lotta contro probabilità impossibili. Hideo Kojima spiega perché Sam è un protagonista così avvincente e il miglior tipo ...

Death Stranding al momento non compare più su Amazon : L'uscita di Death Stranding è questione solo di due giorni e in molti stanno aspettando la propria copia del titolo, magari prenotata su Amazon.Ma, probabilmente, ci saranno altri giocatori che avranno preferito aspettare fino a oggi, prima di procedere all'acquisto. Tuttavia, coloro che hanno intenzione di acquistare il gioco di Hideo Kojima su Amazon adesso, potrebbero trovare qualche difficoltà.Infatti, Death Stranding al momento non compare ...

Norman Reedus di Death Stranding potrebbe tornare in altri giochi : Death Stranding, il primo gioco di Kojima Productions, uscirà tra soli due giorni. Norman Reedus interpreterà il ruolo del protagonista Sam Bridges, e mentre l'attore ha già lavorato a videogiochi (The Walking Dead) in una recente intervista gli è stato chiesto se sarebbe interessato a partecipare a più giochi."Sì, è affascinante", ha detto Reedus a The Hollywood Reporter quando gli è stato chiesto della sua esperienza con Death Stranding e se ...

Death Stranding potrebbe potenzialmente vendere 5 milioni di copie : Death Stranding è ormai dietro l'angolo e in molti già cominciano a chiedersi quante copie potrebbe piazzare su PS4 il gioco di Hideo Kojima.Ebbene, secondo alcuni analisti, le vendite saranno abbastanza buone per Sony.Parlando di recente con GameDaily, l'analista Dr. Serkan Toto di Kantan Games ha notato che Death Stranding dovrebbe vendere tra 2-3 milioni di copie entro la fine dell'anno. Un altro analista David Cole di DFC Intelligence crede ...