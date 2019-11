Fonte : today

(Di giovedì 7 novembre 2019) Agghiacciante delitto ad Agnetz, a nord di Parigi, in Francia. La vittima è Roger Matassoli, allontanato dalla sua...

novasocialnews : Ex parroco ucciso con un crocifisso: era accusato di pedofilia #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - VizTheWiz2 : RT @IlPrimatoN: Francia, ucciso ex parroco accusato di pedofilia: soffocato da un crocifisso nella gola - Tatiana30240117 : RT @IlPrimatoN: Francia, ucciso ex parroco accusato di pedofilia: soffocato da un crocifisso nella gola -